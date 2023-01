Alfa Romeo: la nuova ammiraglia si farà

Il segmento E, quello delle ammiraglie, l’Alfa Romeo lo ha lasciato sguarnito ormai dal lontano 2007. Ben sedici anni fa veniva dismessa l’Alfa 166, non particolarmente apprezzata, e poi il vuoto. Nel rilancio promesso da Marchionne, era stata ipotizzata un’Alfetta, così si sarebbe dovuta chiamare la grande berlina milanese, poi, però, le cose sono andate in un’altra maniera.

Adesso che il Biscione fa parte di Stellantis, il suo amministratore delegato, Jean-Philippe Imparato, ha confermato che l’ammiraglia marchiata Alfa Romeo ci sarà. Il francese lo ha dichiarato alla conferenza di presentazione della Tonale in Giappone.

Sarà una berlina?

Quello che possiamo confermare finora, seguendo le linee tracciate da Imparato, è che l’ammiraglia italiana sarà elettrica e avrà delle forme tradizionali, come quelle di una berlina. Non necessariamente, infatti, si parlerà di un SUV. Queste sono le dichiarazione di Imparato: “Le forme della carrozzeria e il design verranno definite meglio quest’anno. Ma non si tratterà necessariamente di un crossover o un SUV. Il passaggio all’elettrico rende importantissima l’aerodinamica e questo rende sensata la scelta di una berlina o di una linea creativa che superi le divisioni tradizionali tra i segmenti”.

Prestazioni da Alfa Romeo

Oltre alle grandi dimensioni per attecchire con più vigore all’interno del mercato americano – o comunque extra europeo – nel quale Alfa Romeo desidera arrivare vendere il 40% entro il 2030 (attualmente è al 18%), a fare da traino alla commercializzazione ci saranno sempre le prestazioni. Come base della nuova ammiraglia elettrica Alfa Romeo ci sarà un’architettura da 800 Volt per avere una ricarica ultrarapida in circa 18 minuti.

La potenza sarà compresa tra 350 e 800 CV, mentre le versioni Quadrifoglio dovrebbero arrivare fino ai 1.000 CV. Prima di allora ci sarà spazio per un’altra elettrica, che arriverà nel 2024: un piccolo crossover che sarà parente stretto della recente Jeep Avenger, che è divenuta l’auto dell’anno 2023, vincendo il premio a Bruxelles.