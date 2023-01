Nuova Hyundai Santa Fe 2023: tutte le novità

Hyundai si prepara a rinnovare la sua gamma di nuovi modelli 2023 con l’introduzione della quinta generazione della Hyundai Santa Fe che dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso di quest’anno.

La nuova Hyundai Santa Fe 2023 si presenterà come un suv di medio-grande capace di accogliere fino a cinque persone adulte e i loro relativi bagagli. La vettura potrà contare su una vasta e completa gamma di motorizzazioni che includerà unità full-hybrid e ibride plug-in

In questo articolo cercheremo di regalarvi una chiara anteprima Hyundai Santa Fe, sottolineando fin da subito che il rilancio del suv coreano non dovrebbe soffrire troppo il successo della Tucson e avrà le armi necessarie per trovare il giusto spazio in un mercato sempre più affollato di agguerrite concorrenti.

Design evoluto e inedita piattaforma

Nonostante la precedente generazione del SUV della Casa di Seul sia stata lanciata appena 5 anni fa, Hyundai ha deciso di rinnovare completamente la Santa Fe con un design completamente aggiornato, una nuova piattaforma “multi-powertrain” e con l’adozione di tecnologie ancora più sofisticate.

Secondo le indiscrezioni trapelate, le novità stilistiche più evidenti si concentreranno nel frontale, dove troveremo una nuova mascherina con al centro il simbolo “Hyundai”, luminoso e bidimensionale. Ai lati della generosa mascherina troveremo due aggressive feritoie e leggermente più in alto sottili fari LED che si sviluppano orizzontalmente.

Abitacolo premium

L’ambiente interno sarà sofisticato e curato a tal punto da poter essere paragonato a quello di un’auto premium. La plancia punterà molto sulla tecnologia, sfoggiando una strumentazione 100% digitale in stile “Ioniq”, mentre al centro della console troveremo un display touch da circa 10 pollici. Come anticipato gli assemblaggi saranno curati, mentre i materiali di pregio potranno contare su finiture metalliche che impreziosiranno anche le bocchette d’areazione.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda i motori, la Hyundai Santa Fe 2023 sarà un SUV ibrido con motori potenti e allo stesso tempo efficienti. Il cuore della gamma comprenderà probabilmente un motore full-hybrid da 230 CV e una variante ibrida ricaricabile con 265 CV. Il cambio invece dovrebbe essere automatico con 8 rapporti.

Prezzo

Ancora troppo presto per parlare di prezzi di listino, ma ricordiamo che l’attuale generazione risulta proposta a partire da 55.900 euro.