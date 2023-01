Novità Fiat 2023: tutti i nuovi modelli in arrivo

Quali sono le novità Fiat che vedremo nel 2023? A quali segmenti di mercato si riferiscono? Ci saranno dei modelli ad alimentazione elettrica? I riflettori sono tutti puntati sull’ex marchio Fca poi confluito in Stellantis. Ed ecco le prime indiscrezioni, che si riferiscono al possibile debutto di due nuovi modelli di segmento B, e ad a propulsione “zero emission” o quantomeno elettrificata: tipologia di alimentazione che in effetti vede Fiat 500e in testa alle vendite in Italia fra le vetture elettriche nel 2022, con 6.285 nuove immatricolazioni.

Nuova Fiat Panda elettrica

La nuova Fiat Panda ad alimentazione 100% elettrica è attesa per il 2023, o al più tardi nel 2024: si tratterebbe di una vettura derivata dall’interessante concept Fiat Centoventi che aveva fatto bella mostra di se al Salone di Ginevra 2019 (l’ultimo, prima che la pandemia da Covid decretasse lo stop delle grandi kermesse dedicate alle novità automotive) insieme all’allora prefigurazione di Alfa Romeo Tonale.

Va tenuto presente, in effetti, che sebbene Fiat Centoventi fosse un prototipo, il portale online del marchio – poi confluito in Stellantis – ne aveva pubblicato il configuratore virtuale, a dimostrazione dello studio sul gradimento degli utenti da parte dei vertici Fiat nell’ottica di una possibile messa in produzione.

Il modello chiamato a raccogliere in parte l’eredità di Panda dovrebbe essere più grande, e porterebbe in dote – come si ipotizzava più sopra – l’alimentazione 100% elettrica.

Nuova Fiat Punto

Una “erede” della storica Punto è fra le novità Fiat più attese per il 2023. In effetti, la longeva “segmento B” e “segmento C” (Punto e Grande Punto) non viene più prodotta dal 2018 (venne tolta dalle linee di montaggio, dopo 25 anni esatti, nello stesso periodo di ad Alfa Romeo MiTo), e resta diffusissima sulle nostre strade. In poche parole: Fiat Punto è stata un modello-chiave per il marchio.

La nuova Fiat Punto potrebbe (il condizionale è d’obbligo) partire da questa strategia di immagine per l’azienda, pur considerando che – come si ipotizzava più sopra – la nuova Fiat Panda dovrebbe possedere ingombri “in pianta” un po’ più grandi rispetto all’attuale lineup della “segmento B” bestseller. D’altro canto, la “base di partenza” sarebbe già pronta: la piattaforma CMP (Common Modular Platform) già adottata fra le altre da Citroen C4, DS 3 Crossback, Opel Corsa e Mokka, Peugeot 208 e 2008 e che si prepara a costituire l’”ossatura” della nuova generazione di Citroen C3 di imminente arrivo. Anche l’impostazione meccatronica potrebbe attingere alle attuali produzioni “cugine”.

Nuova Fiat B-SUV

Un modello “Sport Utility” di segmento B dovrebbe essere fra i progetti che Stellantis ha in serbo in un’ottica a breve termine. Una prima indicazione in tal senso era arrivata, ad agosto 2022, dall’amministratore delegato della “big Alliance” Fca-Psa Carlos Tavares, il quale aveva annunciato che sotto le insegne Fiat prenderanno forma due nuovi modelli di segmento B, ed entrambi da sviluppare sulla piattaforma CMB.

Alcune indiscrezioni successive hanno ipotizzato che una delle due novità sarà appunto un B-SUV, di lunghezza poco superiore a 4 m. Potrebbe rappresentare una versione derivata da Jeep Avenger, anch’essa oggetto di recente debutto, e che viene prodotto nelle linee di montaggio di Tychy (Polonia).