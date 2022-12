Tesla Model 3: il restyling sulle strade della California

Due prototipi di Tesla Model 3 camuffata sono stati testati in California, solo una settimana dopo che è emerso il primo rapporto sulla casa automobilistica che pianifica un aggiornamento per l’EV. Il primo di questi prototipi è rifinito in bianco ed è stato individuato da un utente di twitter con un pannello nero sui cofani anteriori e posteriori.

Più di un semplice restyling

Di solito, i veicoli sottoposti a restyling di mezza età come questo ricevono solo piccole modifiche alla loro carrozzeria e forse alcune piccole modifiche interne. Tuttavia, è possibile che l’aggiornamento della Model 3 sia più completo della maggior parte di questi e potrebbe riguardare anche ciò che si nasconde sotto la carrozzeria. Tesla attualmente costruisce la Model Y con la sua tecnologia di fusione di grandi dimensioni semplificata, che le consente di fondere grandi parti della struttura per semplificare il processo di produzione e ridurre i costi. Elon Musk aveva precedentemente affermato che la stessa tecnologia sarebbe stata utilizzata dalla Model 3 in futuro, e Tesla ora ha l’opportunità perfetta per farlo accadere, anche se ciò significa che la produzione della berlina deve essere messa in pausa per apportare le modifiche di fabbrica necessarie.

Tesla Model 3: indizi di rinnovamento

Il design complessivo della Model 3 aggiornata rimarrà familiare, ma c’è da sospettare che sarà dotata almeno di nuovi fari e luci posteriori. Uno scatto spia indica che c’è una telecamera incorporata nell’angolo dei fari, che potrebbe indirizzare un punto cieco attorno al paraurti dell’auto attuale. Tuttavia, è anche possibile che sia semplicemente un pulsante per aiutare a collegare due pezzi di materiale nero.

Altro avvistamento

Un utente di Reddit ha avvistato per strada una Model 3 rosso vivo con gli stessi rivestimenti neri di quella immortalata su Twitter. Si prevede inoltre che vengano apportate modifiche all’abitacolo della Model 3 aggiornato, anche se questi prototipi sono stati raffigurati senza alterazioni visibili. Resta inteso che Tesla semplificherà ulteriormente gli interni minimalisti con l’obiettivo di ridurre i costi.