Tesla Model 3: il restyling arriverà nel 2023

È tempo di rinnovamento anche per la Tesla Model 3, che secondo la Reuters avrà il suo restyling. La data per ammirare le nuove linee della berlina elettrica statunitense, è il primo trimestre del 2023. Non sarà un semplice ritocchino, perché l’agenzia afferma che – secondo voci di corridoio interne a Tesla – ci sarà l’attuazione del “progetto Highland“, tenuto in gran segreto da Musk e soci, tramite il quale la Model 3 verrà semplificata. L’auto verrà parzialmente riprogettata per abbassare il numero di componenti e la complessità degli interni, mentre al tempo stesso ci saranno sensibili miglioramenti per tutte le caratteristiche apprezzate dagli acquirenti negli anni, tra cui il display centrale.

I cambiamenti

La Tesla Model 3 avrà in eredità alcuni elementi della sorella maggiore Model S, rinnovata all’esterno e nell’abitacolo lo scorso anno. Il classico volante rotondo dovrebbe lasciare spazio, molto probabilmente, allo Yoke, cloche in stile aeronautico. La strumentazione digitale, a completare le info proiettate sul nuovo monitor centrale potrebbe aumentare nelle dimensioni, arrivando a quota 17″ come quello presente sulla Model S. Anche le bocchette dell’aria condizionata saranno riprogettate e collocate dietro la plancia.

I motori si aggiornano

La Model 3 dovrebbe dare una rinfrescata anche al powertrain, con nuovi motori e pacchi batteria più efficienti, per innalzare il livello complessivo di autonomia. Potrebbe arrivare anche per lei una versione Plaid con potenza da vendere, per distinguersi ancora di più rispetto a una concorrenza sempre più agguerrita.

Tesla Model 3, approccio costruttivo

“Abbiamo trovato più volte parti che non sono necessarie. Sono state inserite per sicurezza o per errore. Abbiamo eliminato tante parti che non servivano a nulla” ha dichiarato detto Musk in un intervento alla conferenza Baron Funds di inizio mese. Questo è quello che il concetto che guida la mano degli sviluppatori della berlina elettrica americana. Per scoprire di più basterà aspettare il terzo trimestre 2023, con produzione che verrà collocata sia nella Gigafactory di Shanghai sia in quella di Freemont.