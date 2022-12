Toyota CH-R Prologue: aspettando la nuova generazione

Il concept Toyota CH-R Prologue mostra in quale modo sarà il domani del crossover ibrido giapponese che, a distanza di 6 anni dal lancio, resiste tra i più venduti del suo segmento. La Prologue possiede l’autentico spirito anticonvenzionale della CH-R attuale, ma interpreta le sue linee secondo il nuovo family feeling della Casa e aumentando la gamma di motorizzazioni.

Lo stile

Stilisticamente la vettura si caratterizza per il frontale “Hammerhead” con una calandra a clessidra che si sposa a fari dal taglio a boomerang. Rispetto ad altri modelli della famiglia Toyota, i fanali sono un po’ differenti, con quattro inserti singoli che fornisco maggiore personalità al crossover. A livello di proporzioni la Toyota non sembra molto diversa dalla generazione attuale, con passaruota muscolosi e cerchi che rendono l’auto massiccia. Nel retro, le luci triangolari incastonate nei montanti sono legate da una barra LED centrale, mentre sul paraurti si trova un profilo cromato inedito.

Tre tinte per la carrozzeria

A disposizione di questa concept ci sono tre tinte destinate alla carrozzeria. Se il modello odierno possiede solo il tetto di colore nero, qui si trovano contrasti anche sulla coda e sui fianchi. In aggiunta ci sono altri elementi arancioni. Toyota, comunque, sottolinea che si tratta di un optional, facendo capire che i clienti potranno scegliere anche un look più sobrio per il proprio esemplare.

Toyota CH-R: più motorizzazioni

La nuova CH-R avrà una gamma di motorizzazioni più ampia. Oltre alle versioni full hybrid, la giapponese avrà anche una versione ibrida plug-in, con batterie assemblate in Europa. Si può desumere, anche se non c’è la conferma di Toyota, che ci possa essere spazio sotto al cofano per il 2.0 full hybrid da 197 CV derivato dalla Corolla Cross. L’ibrida plug-in potrebbe condividere il powertrain da 223 CV e batteria da 13,6 kWh della nuova Prius, il quale consente circa 75 km in elettrico. Il debutto è previsto già nel corso del 2023.