Volkswagen ID.3: pronta per il restyling 2023

La Volkswagen ID.3 sarà oggetto di un restyling per renderla ancora più moderna e sofisticata, con un look più accattivante.

La Volkswagen ID.3 è il primo veicolo 100% elettrico mai prodotto dal costruttore teutonico. Costruita sulla piattaforma MEB, questa berlina compatta a zero emissioni avrà in tempi brevi un restyling, con l’obiettivo di raggiungere una forma più moderna e accattivante. Il suo debutto è previsto intorno alla primavera del 2023. Nel frattempo, i primi bozzetti della nuova auto sono stati rilasciati dal colosso teutonico, e preannunciano uno stile esterno vicino a quello attuale, mentre l’abitacolo sarà più tecnologico e moderno.

Più attenzione al cliente

In Volkswagen, grazie anche al nuovo corso, vogliono dare più importanza all’opinione dei propri clienti, in questa maniera la nuova ID.3 si avvicinerà di più a quanto hanno desiderato i suoi utenti, sfruttando i vari feedback ottenuti nel corso di questi anni. A livello estetico ci saranno dei ritocchi all’anteriore, con un nuovo disegno per il paraurti e i fari. Stessa operazione, con ogni probabilità, al posteriore dove si vedranno dei nuovi fari. All’interno, invece, scompariranno del tutto elementi e materiali di origine animale, per far spazio a quelli di tipo sostenibile.

Un nuovo software

Nell’abitacolo c’è voglia di mostrare qualcosa di più nuovo e tecnologico, dunque, avanti con la presenza di un display da 12 pollici per il sistema infotainment, che sostituirò l’attuale da 10”. La vettura avrà in dote, poi, un software di ultima generazione, che accresce le prestazioni del sistema ed è capace di ricevere aggiornamenti OTA. La nuova dotazione standard dell’ID.3 sarà provvista anche di un pavimento del bagagliaio rimovibile e una console centrale con due porta bicchieri.

Le funzioni di Volkswagen ID.3

Sul restyling della ID.3 compariranno funzionalità come il Plug & Charge, che consente di ricaricare l’auto senza usare app o tessere dalle colonnine compatibili, o l’Electric Vehicle Route Planner. Sulla vettura tedesca ci saranno, di serie, anche i più recenti sistemi ADAS pensati dalla casa madre come: l’Intelligent Travel Assist con Swarm Data e il Park Assist Plus con funzione Memory.

“Parte della nostra missione alla Volkswagen è offrire tecnologie e innovazioni all’avanguardia su tutti i modelli, compresi i veicoli compatti, e la ID.3 ne è un esempio, in particolare quando si tratta di nuovi sistemi di comfort e assistenza: stiamo facendo il prossimo passo avanti sulla strada della guida altamente automatizzata con l’uso degli Swarm Data nell’evoluzione più recente del Travel Assist”, spiega Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Responsabile dello Sviluppo. Il costruttore ha poi aggiunto che dal 2023, lo stabilimento principale di Wolfsburg si unirà a Zwickau e Dresda nella produzione della sua ID.3.