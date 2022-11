Toyota bZ Compact SUV: il concept del futuro

Il colosso dell’industria automobilistica giapponese ha presentato la Toyota bZ Compact SUV, veicolo a zero emissioni concepito per rispettare l’ambiente.

Il nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept farà il suo debutto mondiale al Los Angeles Auto Show 2022. Toyota sta dando un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro con il bZ Compact SUV Concept, estendendo la visione dell’azienda sotto l’ombra del marchio “bZ” (Beyond Zero). Il Toyota bZ Compact SUV Concept è progettato come un veicolo completamente elettrico a batteria (BEV), utilizzando un approccio progettuale ecologico ma funzionale. Questo approccio celebra la dualità del veicolo che raggiunge sia il design minimalista che ci si aspetterebbe da un BEV con la vitalità del futuro. Il concept è in sostanza un veicolo a zero emissioni, che usa materiali sostenibili a basso impatto, che offre prestazioni dinamiche, tecnologia all’avanguardia e un aspetto elegante.

Il design

La forma aerodinamica del concept esalta il suo aspetto futuristico che include le ruote spinte agli angoli per una posizione aggressiva, facendo sembrare che si muova anche da ferma. Gli sbalzi corti e gli angoli di arretramento lo fanno risaltare come un veicolo dalla tecnologia avanzata, mentre il design dal corpo vettura schiacciato gli conferisce un aspetto agile e adatto a una bassa resistenza aerodinamica.

Abitacolo della Toyota bZ Compact SUV

Lo stile spigoloso si estende agli interni con finiture di alta qualità che si traducono in un look distintivo. In particolare, il team di progettazione ha incluso diversi tocchi green, ecologici, come le sedute realizzate con materiali vegetali e riciclati per seguire il tema Beyond Zero. Un assistente personale in auto collega il conducente e i passeggeri con il veicolo attraverso segnali acustici e luminosi che si muovono nell’abitacolo, rispondendo alle richieste o ai comandi dei passeggeri anteriori o posteriori.

Sempre più vicina al pianeta

Attraverso il suo messaggio Beyond Zero, Toyota immagina un futuro in cui la neutralità del carbonio sia raggiunta attraverso l’introduzione pratica di un portafoglio di prodotti con tecnologie di propulsione avanzate, a carburante alternativo e a zero emissioni. Un portafoglio diversificato di prodotti elettrificati contribuirà a spingere Toyota verso il suo obiettivo globale di neutralità del carbonio entro il 2050. Ulteriori informazioni su questo concetto saranno rivelate a dicembre 2022.