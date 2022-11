Toyota Prius 2023: ecco la quinta generazione

La Toyota Prius è stata una pioniera della sua specie, in tempi non sospetti ha debuttato sul mercato come prima ibrida di serie al mondo, mentre tutti la consideravano come una sorta di aliena venuta da lontano. Era il 1997, il mondo nel frattempo è cambiato, così come l’automotive che da qualche anno non solo ha accettato l’elettrificazione ma l’ha resa uno dei suoi capisaldi. Per questo nel 2023 daremo il benvenuto alla quinta generazione di colei che ha aperto la strada alle ibride.

Stile a cuneo

La nuova Toyota Prius adotta una linea a forma di cuneo, pensata per agevolare in modo sensibile l’aerodinamica. Anche senza il dato ufficiale del Cx, la nuova Prius sembra molto più capace di fendere l’aria rispetto alla precedente, che comunque possedeva un Cx di 0,24. Guardandola bene si può notare una linea ininterrotta che fa convergere il cofano anteriore, il parabrezza e il tetto che si conclude con la soluzione della coda tronca. Anche la maniglia delle portiere posteriori è incastonata all’interno del montante, sempre per non gravare sui flussi dell’aria. Il frontale è caratterizzato dal design “hammerhead” con luci integrate derivato direttamente dalle concept elettriche bZ, mentre il posteriore si mette in mostra con una fascia luminosa tridimensionale a LED che punta l’attenzione sul badge Prius.

Dimensioni che cambiano

Rispetto al modello precedente, la Prius che arriverà nella primavera del 2023 avrà un tetto più basso di 5 cm con l’apice del padiglione spostato indietro e una larghezza maggiorata di 2,5 cm. Insieme a quanto detto, anche il passo apporterà una crescita di 5 cm, mentre la lunghezza complessiva sarà ridotta di 4,6 cm. Le ruote arrivano fino a un diametro di 19 pollici.

Toyota Prius 2023: abitacolo futuristico

All’interno della nuova vettura di Toyota il registro cambia, tanto che l’atmosfera è molto moderna. Al centro della plancia troviamo un grande schermo da 12,3″ per l’infotainment con sistema Toyota Audio Multimedia che prevede gli aggiornamenti online Over-the-Air. A questo appena elencato si deve aggiungere il “driver module”, il quadro strumenti su schermo LCD TFT da 7″ posto in alto, direttamente nel campo visivo del guidatore, e capace di mandare avvisi con cambiamenti di illuminazione e colore legate alla notifiche del Toyota Safety Sense. Del tutto nuova anche la forma del volante multi funzione, così come la leva del cambio e i comandi della climatizzazione. Tra gli optional è disponibile anche il tetto a pannelli solari che può generare energia elettrica in modo gratuito e da una fonte rinnovabile come il sole.

Lo schema ibrido della Toyota Prius 2023

Sia la Prius Full Hybrid che la plug-in hybrid si poggiano sulla piattaforma TNGA-C di seconda generazione. Il sistema ibrido di quinta generazione si compone di un motore TNGA 2.0 litri da 148 CV accoppiato a un nuovo motore elettrico da 160 CV che spinge la potenza totale del sistema fino a 223 CV, nettamente superiore ai 122 CV della Prius Plug-in Hybrid attualmente in gamma. Vuol dire che adesso, lo scatto da 0 a 100 km/h si registra in appena 6,7 secondi. Per la prima volta nella sua storia la Prius 2023 avrà una batteria agli ioni di litio alloggiata sotto il sedile posteriore, al posto del precedente accumulatore al nichel metallo-idruro.