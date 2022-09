Lamborghini Huracan Sterrato: il video spia

La Lamborghini Huracan Sterrato è ormai una realtà, non solo un modello di fantasia nato per soddisfare qualche stravagante appassionato. Prima di dare addio alla supercar dei Sant’Agata Bolognese, c’è tempo per un’edizione speciale, molto più delle altre. La Sterrato infatti sarà più alta da terra di 5 cm e avrà un’attitudine e un comportamento diverso da tutte le altre berlinette mai prodotte dalla Casa italiana. Per questo la sua attesa ha generato così tanto scalpore e l’ultimo video spia di Varryx, ci conferma che siamo quasi pronti per vederla ufficialmente su strada senza camuffature.

Intercettata vicino alla sede

Le foto spia e le immagini estrapolate nei mesi scorsi, sono state confermate dal video di Varryx, che ha ripreso una Huracan Sterrato uscire dal fabbrica di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Non ci sono dubbi, a prima vista si può notare come questa Huracan sia diversa da tutte le altre, e non solo per la carrozzeria tappezzata da una camuffamenti evidenti. Questo modello infatti adotterà nuove sospensioni per innalzare l’altezza da terra di 47 mm e per accogliere pneumatici più grandi (almeno da 20”). I cambi decisi sono anche nel look, con una nuova calandra e delle prese d’aria più grandi, oltre alle protezioni in alluminio.

Il V10 viene confermato

La certezza è che sotto al cofano e in posizione centrale continuerà a rombare il classico V10 da 5.2 litri da 640 CV. Quello che cambia riguarderà soprattutto il sistema di trazione integrale che riceverà delle cure per raggiungere la massima efficacia in condizioni di fuoristrada. Rispetto a una Huracan “normale” le prestazioni potrebbero sulla carta essere inferiori, visto che le nuove ruote e l’assetto rialzato dovrebbero penalizzare l’accelerazione 0-100 km/h e la velocità massima.

Lamborghini Huracan Sterrato: produzione limitata

L’ultima indiscrezioni su questa vettura parla di una produzione limitata a 500-1000 esemplari. La notizia non è stata ancora confermata dalla Casa madre, ma basterà attendere ancora qualche mese dato che la Huracan Sterrato dovrebbe debuttare sulla scena a partire da gennaio 2023.