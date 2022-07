Lamborghini Huracan Sterrato: ecco il teaser ufficiale

La Huracan sta andando a grandi falcate verso la fine del suo ciclo di vita, ma prima di lasciare il posto a un nuovo modello ibrido plug-in, in cantiere c’è un’altra variante in attesa di essere introdotta. La Lamborghini Huracan Sterrato è destinata a diventare la prima supercar del Toro preparata per il rally. Basta vedere il teaser di questa vettura per capire le sue abilità nel fuori strada. Potrebbe essere il canto del cigno di una supercar che ha lasciato il segno nella storia moderna delle quattro ruote.

Fedele al concept

La Sterrato rimane fedele al concept ormai di tre anni fa, con parafanghi imbullonati non verniciati, piastre paramotore, LED extra montati sul paraurti anteriore, barre sul tetto, prese d’aria leggermente ridisegnate, un nuovo diffusore e una grande paletta situata sul coperchio del motore per un extra raffreddamento.

I cerchi in lega da 20 pollici sono hanno dei pneumatici tassellati, mentre le sospensioni ottimizzate offrono un’altezza da terra più alta del solito. La Sterrato dovrebbe andare bene per il fuoristrada leggero, purché il proprietario non sia troppo ansioso per i frammenti di roccia sulla vernice. Bisogna sperare che Lamborghini abbia aggiunto una protezione sottoscocca alla sua robusta Huracan.

Forse con il V10?

La casa automobilistica non ha fornito alcun dettaglio sul propulsore, ma c’è da aspettarsi che il V10 da 5,2 litri non elettrificato e aspirato faccia la sua ultima apparizione. Questo motore produce 610 CV nella Evo a trazione posteriore e 640 CV nella Evo a trazione integrale. Quest’ultimo è probabilmente il più azzeccato per la Sterrato, che sarà certamente 4×4.

Lamborghini Huracan Sterrato: l’ultimo urrà

Lamborghini dovrebbe presentare la Sterrato nei prossimi mesi, probabilmente al Salone di Parigi 2022 di ottobre, qualora la società di Sant’Agata decidesse di partecipare all’evento. Questo sarà l’ultimo urrà per la Huracan, che lascerà il posto a un successore ibrido plug-in che giungerà sul mercato nel 2024.