Toyota C-HR: sarà così la nuova generazione?

Arrivano dall’Australia, tramite il servizio offerto da Drive, le immagini in anteprima di quella che dovrebbe essere la nuova generazione di Toyota C-HR. Sono stati pubblicati dei brevetti digitali che mostrano il look e il design del crossover nipponico, che ancora una volta punta sull’originalità e sulla modernità. Per i dettagli specifici bisognerà attendere ancora un po’, ci penserà la stessa Toyota a fornire le caratteristiche a tempo debito, tuttavia ora si può ammirare un disegno senza dubbio affascinante.

Parente della Yaris Cross

Da quello che trapela dalle immagini, questo piccolo SUV potrebbe essere commercializzato in versione elettrica e dunque chiamato come BZ2X, ma al tempo stesso potrebbe sfoderare una motorizzazione di tipo plug-in e avvicinarsi in qualche modo alla gamma Yaris Cross. Dalle anteprime digitali non sembrano essere presenti degli scarichi, chiaro sintomo di un’alimentazione elettrica, tuttavia il design delle ruote sembra quello della Yaris Cross GR Sport.

Una nuova piattaforma

Nel dicembre del 2021, Toyota aveva dichiarato che stava lavorando e sviluppando una nuova piattaforma denominata “E3” per puntare al mercato europeo. La peculiarità di questa struttura è che dovrebbe unire la piattaforma globale “GA-C” e la sua architettura elettrica “e-TNGA”, permettendo di avere motorizzazioni full-hybrid, plug-in e completamente a batteria. La nuova C-HR potrebbe essere il primo modello a sfruttare questa soluzione molto affascinante e intrigante.

Toyota C-HR: un successo

il crossover della Casa giapponese, ad oggi è il modello ibrido a ruote alte più venduto in Italia fin dal lancio avvenuto nel 2016. Questa nuova versione potrebbe consolidare un successo che non è legato solo al mercato tricolore, ma che va esteso anche a tutto il territorio d’Europa. Sicuramente questa prima anticipazione mostra un design che potrebbe ricevere consensi e apprezzamenti a queste latitudini. Inoltre, i progressi tecnologici del colosso giapponese promettono buone speranze anche sulle qualità complessive dell’auto.