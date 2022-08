Mercedes EQE SUV: le immagini degli interni in anteprima

E’ tutto pronto per il lancio in grande stile della Mercedes EQE SUV, che avverrà, come da programma, il 16 ottobre. Sarà una prima mondiale e, come è accaduto per altri SUV della Stella, rappresenterà la variante a ruote alte della berlina corrispondente. Infatti, la EQE SUV sarà la sorella a baricentro alto della EQE. Si annuncia più dinamica del SUV su base EQS, e testimonia la rapida crescita della famiglia EQ. Le immagini ufficiali, diffuse prima del lancio, mettono in mostra un interno particolarmente tecnologico e a tutto schermo.

Mercedes EQE SUV: 3 schermi per stupire

La Mercedes EQE SUV vuole stupire con un interno che tiene conto delle ultime tendenze del Brand, e le amplifica in maniera sensazionale. Infatti, grazie all’Hyperscreen MBUX, la parte centrale della plancia mette in mostra ben tre schermi che sembrano essere inglobati in un unico elemento. Non mancano le prese d’areazione con l’ormai classico design a turbina, e le luci ambientali a LED che rendono l’atmosfera irresistibile nella guida notturna. Nello specifico, l’abitacolo riprende quello della berlina EQE, con tanto di tunnel che sembra fluttuare al centro dell’abitacolo. Tra le cinque combinazioni di colori spicca quella delle foto, decisamente molto suggestiva, con il marrone ed il grigio che si abbracciano in un contrasto elegante.

Sottopelle stessa tecnologia della EQE

La Mercedes EQE SUV si annuncia con una tecnologia sotto pelle che dovrebbe riprendere, in maniera speculare, quella della EQE. Infatti, si attende una versione d’accesso con una sola unità elettrica al posteriore dalla potenza di 288 CV ed un pacco batteria da 90 kWh. Non mancheranno le varianti griffate AMG, queste saranno dotate, con ogni probabilità, di trazione integrale, grazie ad un ulteriore motore elettrico sull’asse anteriore. Si tratta di versioni al vertice della gamma con 2 livelli di potenza. Precisamente, con 469 CV e 858 Nm di coppia massima la prima, e 617 CV e 950 Nm la seconda. Quanto alle sigle, queste potrebbero essere, il condizionale è d’obbligo, EQE SUV 43 4Matic, ed EQE SUV 53 4Matic.