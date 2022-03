Fiat E-Ulysse: motore elettrico, autonomia, uscita

Dopo dodici anni dall’uscita di scena del “progenitore”, il multispazio di Fiat torna sul mercato: zero emissioni allo scarico, fino a 330 km di percorrenza, e numerose soluzioni di sfruttamento dello spazio interno.

Un imminente ritorno di Fiat nel segmento MPV di fascia “medium” era atteso da tempo: ed ecco, pronta per debuttare sul mercato, la novità E-Ulysse, ovvero l’”erede” del fortunato multivan – prodotto (in oltre 190.000 esemplari) in due serie successive, dal 1994 al 2002, e dal 2002 al 2010 – assente da una dozzina di anni dai listini Fiat. Con un importante contenuto: l’alimentazione 100% elettrica.

Composizione di gamma ed arrivo sul mercato

Fiat E-Ulysse, sviluppato sulla piattaforma modulare EMP2 condivisa con Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life, Peugeot Traveller e Toyota ProAce Verso, viene prodotto nelle linee di montaggio Stellantis “Sevelnord” di Hordain (Francia), stabilimento già Psa Groupe e di cui nel 2021 era stato in effetti annunciato che a breve termine avrebbe dato il via all’assemblaggio di un nuovo veicolo commerciale leggero a marchio Fiat.

Il via alle ordinazioni in Italia, Francia, Germania e Austria è ormai prossimo: da marzo 2022. L’esordio nelle concessionarie è previsto da maggio 2022.

L’allestimento di partenza, già piuttosto “ricco”, comprende, riferendosi alle principali dotazioni, quanto segue:

Cerchi in lega da 17”;

Sedili reclinabili e amovibili;

Climatizzatore tri-zona;

Ripiani di lavoro estraibili;

Tendine parasole per le file posteriori;

Rete portaoggetti nel bagagliaio.

La configurazione alto di gamma “Lounge” offre in più:

Gruppi ottici allo Xeno;

Tetto panoramico con illuminazione “ambient” per l’abitacolo;

Sistema di apertura elettrica del portellone;

Sedili orientabili in “configurazione salotto” e rivestiti in pelle.

Propulsione, batterie, ricarica e autonomia

Sotto al cofano, ed analogamente alla condivisione del pianale EMP2 con i corrispondenti modelli Psa, Fiat E-Ulysse viene equipaggiato con la medesima unità elettrica da 136 CV di potenza massima e 360 Nm di coppia massima, alimentata da batterie agli ioni di litio da 75 kWh di capacità, per un’autonomia nell’ordine di 330 km.

La ricarica all’80% richiede 45 minuti con il sistema “fast charge” da 100 kW che equipaggia di serie tutte le versioni; in alternativa, il cavo trifase “Mode 3” da 11 kW consente l’allaccio del veicolo anche ad una comune presa domestica. La velocità massima è 130 km/h.

All’insegna della modularità

L’idea di partenza per lo sviluppo di Fiat E-Ulysse consisteva nel realizzare un veicolo MPV in grado di offrire molteplici soluzioni di abitabilità, attraverso un interessante progetto di sistemazione degli spazi interni. Su un corpo vettura da 5,3 m di lunghezza per 2,01 m di larghezza e meno di 1,9 m di altezza, la capacità di carico è decisamente ampia: 1.500 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 4.900 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti. In questo modo, è possibile il trasporto di oggetti fino a tre metri e mezzo di lunghezza.

Sistemi i sedili come vuoi

La lineup si articola su versioni a cinque posti, a sette posti e ad otto posti. Ciascun allestimento dà a conducenti e passeggeri la possibilità di regolare o ripiegare i sedili posteriori – montati su guide modulari – in base alle proprie esigenze. La variante a sette posti (tre file di sedili), battezzata “Salotto”, propone fino a sedici layout abitacolo. La versione ad otto posti può dal canto suo essere configurata in dodici differenti moduli di spazio interno.

Aria pura

A bordo del nuovo Fiat E-Ulysse, è presente il climatizzatore tri-zona (conducente, passeggero anteriore, zona posteriore). Da segnalare l’esordio di un dispositivo di sanificazione dell’aria per mezzo di luce ultravioletta UV-C: l’apparecchio può essere spostato in diversi punti dell’abitacolo, per una maggiore igiene all’interno della cabina con l’eliminazione della maggior parte dei batteri.

Comfort e luminosità

Come si accennava più sopra, la configurazione “Lounge” viene provvista di serie del tetto panoramico in cristallo, costituito da due pannelli da 40 cm per 1 m ciascuno (superficie complessiva: quasi un metro quadro), con funzione privacy mediante tendina scorrevole. Fra i due pannelli trova posto il diffusore dell’aria condizionata con 6 bocchette orientabili individualmente e controllo per temperatura e potenza integrati.

Digitalizzazione ed ausili attivi alla guida

L’infotainment prevede, a seconda dell’allestimento, tre livelli di impianto audio integrata: nella versione superiore, è presente un display touch da 7” a colori con funzioni Apple Car Play e Android Auto e servizio Connect Nav fornito da TomTom, con informazioni su traffico, parcheggi, stazioni di servizio, meteo locale e Punti di Interesse.

In materia di ADAS ed assistenza attiva al conducente, la dotazione offre:

Traffic Sign Recognition;

Lane Departure Warning;

Side Blind-Spot Alert;

Forward collision warning;

Active Emergency Brake Control;

Rear-view Camera;

Grip Control che regola il controllo elettronico della stabilità ESP a seconda del tipo di fondo stradale: asfalto, neve, sabbia o fango.

