Bmw Serie 8 ed M8 Competition 2022: novità, allestimenti e gamma

Le proposte high end del marchio bavarese dedicate alla più alta espressione di sportività ed eleganza si aggiornano: tutti i dettagli sulla nuova lineup.

Alcuni dettagli rinnovati a livello di carrozzeria, ed un “upgrade” più ampio nell’allestimento degli interni e nelle tecnologie di bordo. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti-chiave delle nuove edizioni 2022 di Bmw Serie 8 Coupé, Gran Coupé e Cabriolet, affiancate dalle declinazioni M8 Competition dall’allure dichiaratamente “corsaiola”. Un riferimento al mondo delle competizioni c’è, quindi: e, oltre all’allestimento più “estremo”, riguarda anche tutte le declinazioni di gamma (si tratta del “pacchetto” M Sport fornito di serie), e che va ad aggiungersi alla finitura Iconic Glow con illuminazione a Led per il “doppio rene” anteriore, le prese d’aria e gli sfoghi di maggiori dimensioni, le modanature sottoporta in tinta carrozzeria ed il diffusore inferiore verniciato in “Dark Shadow”, nonché l’impianto frenante M Sport con pinze verniciate in blu.

I “pacchetti” disponibili

Dal canto suo, la nuova serie 2022 di Bmw M850i presenta un nuovo splitter anteriore, un sottile spoiler posteriore, gli specchi retrovisori “ereditati” dalla lineup M8 ed un set di cerchi da 20” (le ruote sono da 19” per tutte le altre versioni). In aggiunta, sarà possibile ordinare i “pacchetti” M Sport Package Pro (per le versioni a sei cilindri), M Performance Package (per Bmw M850i) ed M Lights Shadow Line (per le declinazioni M8 Competition).

Abitacolo: si punta su digitalizzazione e sportività

L’impostazione degli interni di Bmw Serie 8 “Model Year 2022”, invariata rispetto alla precedente edizione in gran parte degli elementi, mette in evidenza alcune novità: ad esempio, i rivestimenti in pelle Merino Individual per i sedili multiregolazione elettrica e funzione Memory per tutte le versioni, il dispositivo multimediale Live Cockpit Professional che include lo schermo da 12.3” del quadro strumenti digitale ed un display (della medesima ampiezza) per l’infotainment oltre ad un Head-up Display, nonché gli accessori “M” per il volante, la pedaliera sportiva, i battitacco e la strumentazione.

Motori: squadra che vince non si cambia

L’assortimento delle motorizzazioni resta confermato: la nuova lineup Serie 8 2022 mantiene il 6 cilindri in linea a benzina da 333 CV per la versione 840i, il 3.0 turbodiesel mild-hybrid da 340 CV per Bmw Serie 8 840d, ed il 4.4 V8 a doppia sovralimentazione Bmw TwinPower Turbo da 530 CV per M850i. A queste si aggiunge (ne dettagliamo più sotto le caratteristiche) la versione M8 (disponibile esclusivamente in allestimento Competition) dalla potenza aumentata a 625 CV. La trasmissione è di serie a trazione posteriore per 840i, ed a trazione integrale xDrive per tutte le altre versioni.

Nuovi accessori

La nuova gamma 2022 di Bmw Serie 8 arriva contestualmente ai cinquant’anni dalla nascita della Divisione Motorsport (“M”) dedicata ai clienti sportivi. Per l’occasione, il marchio bavarese rende disponibile una serie di accessori ad hoc. Di seguito i principali:

Finiture nelle tinte originarie del 1972 (anno di fondazione del reparto) per i monogrammi “rétro” di cofano, cerchi e portellone (o baule, a seconda del modello);

Quattro inedite tinte carrozzeria (Skyscraper Grey, San Remo Green, M Portimao Blue e BMW Individual Frozen Tanzanite Blue) specifiche per le versioni 840i, 840d ed M850;

Per gli acquirenti di Bmw M8 Competition, un “catalogo” ancora più ricco, del quale fanno parte anche diverse nuove colorazioni esterne.

M8 Competition

Le novità adottate dai tecnici di Monaco di Baviera per Serie 8 riguardano anche le versioni “ultra-high performance” M8 battezzate Competition. Fermo restando l’assortimento nelle tre configurazioni di carrozzeria Coupé, Cabriolet e Gran Coupé, il “refresh” si riferisce – anche in questo caso – soprattutto ai contenuti.

Dinamismo all’ennesima potenza

Le linee e le finiture esterne rimangono pressoché immutate rispetto alla serie che si prepara ad essere sostituita, se si eccettua la presenza di nuovi dettagli “Shadow Line” in nero e l’adozione di gruppi ottici Bmw Laser con funzione “Selective Beam”. La gamma più performante di Serie 8 viene equipaggiata, in chiave M8 Competition 2022, con quanto segue:

Un set di cerchi da 20” (disponibili, come di consueto, in varie tipologie di disegno, fra i quali si segnalano nuove finizioni in grigio e nero) e pneumatici a sezione differenziata (da 275/35 R 20 all’anteriore e da 285/35 R 20 al posteriore);

(disponibili, come di consueto, in varie tipologie di disegno, fra i quali si segnalano nuove finizioni in grigio e nero) e pneumatici a sezione differenziata (da 275/35 R 20 all’anteriore e da 285/35 R 20 al posteriore); Impianto frenante disponibile, a scelta, di tipo carboceramico;

disponibile, a scelta, di tipo carboceramico; Otto nuove tonalità di carrozzeria: quattro a finitura lucida (Skyscraper Grey Metallic, Brooklyn Grey Metallic, Isle of Man Green Metallic, Tanzanite Blue Metallic) e altrettante ad effetto opaco (Frozen Pure Grey Metallic, Frozen Deep Grey Metallic, Frozen Deep Green Metallic e Frozen Tanzanite Blue Metallic).

Dettagli di allestimento

Allo stesso modo delle altre versioni-standard di Bmw Serie 8 2022, anche le aggiornate edizioni M8 Competition portano in dote un ampio programma di “upgrade” tecnologico: fra le novità in questo senso, si notano il display touch da 12.3” (in sostituzione di quello precedente da 10.25”) per la visualizzazione ed il controllo delle funzioni di infotainment (che comprende anche il modulo Bmw Intelligent Personal e la gestione dei dispositivi di ausilio attivo alla guida). Oltre a questo c’è comunque un aggiornamento di dettaglio nei rivestimenti: debutta la combinazione Black e Sakhir Orange per i rivestimenti (in penne Merino e Alcantara) dei sedili e della pannellatura abitacolo. Fra gli accessori a richiesta, ci sono i sedili rivestiti in pelle con monogramma “M8” ricamato sui poggiatesta, e provvisti di telaio in CFRP.

Motore e prestazioni “da urlo”

Sotto al cofano, la gamma M8 Competition viene equipaggiata con l’unità 4.4 V8 TwinPower Turbo da 625 CV di potenza massima e 750 Nm di coppia massima, abbinata alla trazione integrale ed al cambio automatico M Steptronic ad otto rapporti, in grado di fare raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in, rispettivamente, 3”2 (M8 Competition Coupé e Gran Coupé) e 3”4 (M8 Competition Cabriolet).

