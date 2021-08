Volkswagen Polo GTI: la nuova edizione 2022 è pronta al debutto

Un leggero aumento di potenza ed un sostanziale upgrade a livello di dotazioni e tecnologie di bordo si abbinano al tradizionalissimo appeal che da 45 anni contraddistingue la “dinastia” GTI.

In piena corrispondenza con l’evoluzione di gamma, la nuova edizione “Model Year 2022” di Volkswagen Polo GTI si prepara all’esordio commerciale, previsto per dopo l’estate e, dunque, “in linea” con la timeline annunciata la scorsa primavera in ordine alla presentazione del modello di marcata intonazione sportiva che come da tradizione (45 anni giusti giusti: la prima storica generazione di Golf GTI debuttò nel 1976) arricchisce la lineup mainstream di Wolfsburg. Nello specifico, Polo GTI si incarica di aggiungere i conosciutissimi atout di elevati dinamismo e potenza (qui implementati con un ampio “capitolato” di aggiornamenti hi-tech ed un significativo “maquillage” estetico) alla nuova serie-restyling della vendutissima “segmento B” tedesca, che dal 1975 ha ampiamente superato il traguardo dei 18 milioni di esemplari prodotti e viene attualmente assemblata nelle linee di montaggio di Pamplona (Spagna) ed Uitenhage (Sudafrica).

In effetti, ed a conferma delle precedenti anticipazioni, le novità a livello di componenti ed accessori chiamate a costituire l’assortimento di dotazioni della novità Polo GTI 2022 si riferiscono ad un “refresh” decisamente corposo: nuove sospensioni dedicate, un appeal esteriore all’insegna di una marcata personalità, e tanta potenza alle ruote. Il tutto, accompagnato dal ricorso a dispositivi tecnologici di ultima generazione in riferimento ai sistemi di ausilio attivo alla guida e digitalizzazione.

Quando la vedremo su strada

Il via alle ordinazioni per VW Polo GTI 2022 è previsto per l’autunno 2021: a breve distanza avverrà il suo ingresso nelle concessionarie italiane. Più avanti si conosceranno i prezzi di vendita, per i quali è possibile attendersi importi in linea di massima simili ai precedenti listini, tenuto comunque conto degli adeguamenti tecnologici che hanno riguardato l’intera lineup Polo e nella fattispecie, come vedremo, anche la versione GTI.

Esterni: le novità estetiche

Nello specifico, Volkswagen Polo GTI 2022 di imminente debutto su strada viene equipaggiata come segue:

Cerchi in lega da 17” dedicati (sono disponibili, a richiesta, ruote da 18”;

Pinze dei freni verniciate in rosso;

Nuovi gruppi ottici anteriori a tecnologia Matrix Led IQ. Light abbinati ad un motivo luminoso orizzontale (anch’esso a Led) collocato sulla sottile griglia;

Fanaleria posteriore di nuovo disegno;

Prese d’aria dal disegno “a nido d’ape”;

Paraurti (anteriore e posteriore) di nuova forma sportiva;

Tradizionali modanature in rosso che da sempre accompagnano i modelli GTI.

Cinque le tinte carrozzeria previste: Deep Black Pearl Effect, Rauchgrau Metallic, Kings Red Metallic, Pure White Uni e Reef Blue Metallic, con le ultime tre abbinabili in opzione alla finizione in nero per il tetto.

Abitacolo: atmosfera sportiva hi-tech

All’interno, la medesima impostazione che fa leva su uno spiccato dinamismo sottolinea l’ambiente di Polo GTI 2022, nel quale le tinte nero, rosso e grigio (con diversi accenti cromati) costituiscono i colori dominanti. Un ulteriore richiamo alla tradizione GTI è riconoscibile dalla presenza dei rivestimenti nel classicissimo motivo Tartan “Clark” scozzese, che ornano la zona centrale dei sedili (con quelli anteriori di forma semi-anatomica e provvisti di bracciolo centrale). A completare l’abitacolo di Polo GTI 2022, intervengono il nuovo volante multifunzione rivestito in pelle, di diametro ridotto e dalla corona appiattita nella parte inferiore e provvisto di levette, la pedaliera sportiva ed una modanatura in tinta a contrasto per la plancia.

Ecco le dotazioni

Di seguito i principali equipaggiamenti di serie di Polo GTI 2022, che si basano sull’allestimento Life (ricordiamo che la nuova gamma Polo 2021 si articola sulle declinazioni “base”, Life, Style ed R-Line).

Sedili anteriori regolabili in altezza;

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Airbag supplementari per la testa anteriori e posteriori;

Illuminazione “ambient” negli inserti decorativi anteriori e posteriori;

Strumentazione digitale “Digital Cockpit Pro” da 10.25”;

Modulo infotainment Ready2Discover con schermo HD da 8” (a richiesta: Discover Media e Discover Pro da 9.2”) e sistema operativo di terza generazione MIB 3.1, dispositivo di connettività OCU (Online-Connectivity Unit) con eSIM integrata, accesso ad un ampio catalogo di servizi in streaming e personalizzazione di numerose impostazioni, ed App-Connect per l’integrazione multimediale con lo smartphone utente compatibile con i sistemi Apple CarPlay ed Android Auto;

IQ.Drive Travel Assist con sistema di controllo di sterzo, acceleratore e freni fino a 210 km/h, Cruise Control predittivo con regolazione automatica della distanza (dinamica longitudinale) e dell’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist (dinamica trasversale), Front Assist, frenata autonoma d’emergenza con funzione City, frenata anti-collisione multipla, sistema proattivo di protezione occupanti e sistema di riconoscimento stanchezza del conducente.

Mantiene il 2.0 TSI ma “guadagna” 7 CV

Sotto al cofano, Volkswagen Polo GTI 2022 porta in dote… una vecchia conoscenza: l’unità motrice 2.0 TSI, da 207 CV di potenza massima ed una coppia motrice da 320Nm di coppia massima (in termini di paragone, rispetto alla serie che si prepara ad essere sostituita la nuova GTI dichiara 7 CV in più), abbinata al cambio DSG sette rapporti con comando a doppia frizione. La trazione è, come sempre, anteriore, e di serie è presente il dispositivo di bloccaggio del differenziale XDS. L’assetto si avvale di un kit sospensioni sviluppato ad hoc e che abbassa di 15 mm il corpo vettura. Decisamente elevati i valori prestazionali dichiarati da Volkswagen, che riassumiamo di seguito.

Velocità massima: 240 km/h;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6”5.

