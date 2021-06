Honda Civic 2022: anteprima e debutto in Europa

La “segmento C” bestseller del Marchio giapponese si prepara al cambio generazionale che verterà su una gamma esclusivamente elettrificata.

Per i cinquant’anni dallo storico esordio commerciale, la nuova serie della eterna bestseller del “colosso” giapponese si appresta a compiere il proprio debutto in Europa. È Honda Civic, in produzione ininterrottamente dal 1972 (più di 27 milioni gli esemplari complessivamente venduti in 170 Paesi nel mondo), in fase di “turn over” fra l’attuale decima generazione e la prossima, attesa in Europa nell’autunno del 2022 e – annunciano i vertici dell’azienda – raggiungerà l’obiettivo strategico che prevede la commercializzazione, sui nostri mercati, di modelli esclusivamente elettrificati entro il 2022.

Prima anticipazione

All’ingresso dell’undicesima generazione di Honda Civic nel “Vecchio Continente” manca dunque più di un anno: ci sarà tutto il tempo per conoscerne via via i dettagli tecnologici e di contenuto. Una prima anticipazione in effetti c’è: una carrellata di immagini che illustrano le caratteristiche del corpo vettura, accompagnate da un’indicazione in merito alle tecnologie di propulsione.

Solamente e:HEV

E qui arriva la “big news”: Honda Civic 11 sarà disponibile solamente nella configurazione Full Hybrid e:HEV, sistema già adottato dalle più recenti edizioni di Honda Jazz (più la “sorella a ruote alte” Jazz Crosstar), CR-V e sotto al cofano del nuovo SUV HR-V.

Corpo vettura: quali novità attendersi

L’impostazione estetica, nell’analisi del materiale fotografico di anteprima, rivela diversi e notevoli cambiamenti rispetto alla configurazione europea di attuale produzione: nel complesso, le forme più lineari e “nette” conferiscono alla nuova generazione della “segmento C” di Honda più venduta di sempre una evidente connotazione sportiva. Peculiarità, quest’ultima, sottolineata da alcuni particolari ad hoc, come ad esempio il disegno della griglia e delle prese d’aria, e le particolari finizioni esterne. La fanaleria anteriore è a tecnologia Full Led, i gruppi ottici posteriori sono anch’essi a diodi luminosi.

Come sarà “dentro”?

Relativamente agli interni, ed in attesa di “captare” ulteriori informazioni sui contenuti hi-tech di Honda Civic per l’Europa, è possibile riepilogare quanto anticipato per la nuova edizione USA che era stata illustrata nella seconda metà di novembre durante un’anteprima in streaming. Nello specifico, i riflettori erano stati puntati su un nuovo sistema di strumentazione digitale abbinato ad un modulo infotainment con display Full-HD da 9” collocato sulla sommità della plancia. Analogamente, in occasione del “vernissage” online di Honda Civic 2022 in configurazione USA era stato reso noto il “capitolato” di dispositivi di sicurezza attiva di nuova generazione, che vanno dal “pacchetto” di sicurezza ed assistenza attiva alla guida Honda Sensing a diverse nuove tipologie di airbag, fino al ricorso ad una nuova versione della tecnologia ACE-Advanced Compatibility Engineering per la scocca, che prevede un ulteriore miglioramento in termini di protezione per occupanti e pedoni.

