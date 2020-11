Honda Civic Prototype 2021: anticipa la nuova generazione

L’undicesima serie del modello Honda più venduto di sempre esordirà a primavera 2021 negli USA in configurazione “Sedan”: l’esemplare di pre-produzione svelato in diretta online.

Un’anteprima in streaming, in un evento dedicato, per strizzare l’occhio alla fascia di clientela più giovane che, del resto, come indicano i vertici del colosso giapponese, hanno rappresentato la più consistente “fetta” di acquirenti dell’attuale serie in produzione. È l’undicesima generazione di Honda Civic, attesa sul mercato a partire dalla primavera 2021, e presentata in anteprima ufficiale sotto forma di concept pre-serie su Twitch.

Prefigura la “Sedan”

Il modello svelato sulla piattaforma di eSport che ospita il contest Honda Head2Head rappresenta la prefigurazione di come, sostanzialmente, Honda Civic 2021 debutterà negli USA e, più avanti, esordirà in Europa. Staremo a vedere su quali declinazioni si articolerà la gamma di undicesima generazione del modello Honda più venduto di sempre per i mercati del “Vecchio Continente”, tuttavia la lineup ufficiale è stata annunciata.

Honda Civic Sedan (versione che contrassegnerà il debutto della nuova generazione)

(versione che contrassegnerà il debutto della nuova generazione) Honda Civic Hatchback

Honda Civic Type R.

Esterni: enfatizza la filosofia dinamica del modello

Il vernissage online consente di avere una prima idea in merito all’impostazione delle linee di Honda Civic 2021. Nello specifico, il corpo vettura – che nell’anteprima online è stato enfatizzato con il ricorso ad una tinta carrozzeria “Solar Flare” ad effetto perlato, in grado di sottolineare le linee del veicolo – costituisce una chiara evoluzione rispetto all’attuale serie (in produzione dal 2015 e, perciò, relativamente giovane come progetto).

Le forme esteriori appaiono maggiormente definite, mentre alcuni stilemi (come il disegno basso del cofano motore e della linea di cintura) si incaricano di confermare l’immagine di Honda Civic, che nelle serie precedenti ha sempre mantenuto un’identità di modello votata ad ampie superfici vetrate, elevata luminosità per l’abitacolo e corrispondente visibilità verso l’esterno. Nuovi elementi, predisposti per enfatizzare lo stile di Honda Civic Protoyipe 2021, si riconoscono nella la forma dei gruppi ottici anteriori Full Led e della fanaleria posteriore (anch’essa a diodi luminosi) e nel il disegno dei paraurti e delle relative prese d’aria e diffusore.

Interni “minimal” e hi-tech

All’interno, anticipato sotto forma di sketch di anteprima (durante la presentazione in streaming non sono stati mostrati), l’abitacolo di Honda Civic “Gen 11” si contraddistingue per un’altra ghiotta novità: la “segmento C” giapponese porterà al debutto un sistema di strumentazione digitale. Il nuovo “cluster” si abbina ad un modulo infotainment con schermo Full-HD da 9” collocato, centralmente, sulla sommità della plancia. Il bozzetto preliminare consente inoltre di osservare la presenza di un elemento “a nido d’ape”: si tratta di un ulteriore componente inedito che, in questo caso, oltre ad assumere un ruolo di caratterizzazione estetica, nasconde le bocchette di aerazione.

Sicurezza attiva e ADAS

I dettagli relativi alle motorizzazioni saranno svelati più avanti: è peraltro stato reso noto il “capitolato” di dispositivi di sicurezza attiva, uno dei punti-chiave sui quali Honda basa le proprie strategie di sviluppo di gamma. L’undicesima generazione della bestseller Civic si incaricherà di portare in dote un consistente ed aggiornato ventaglio di sistemi di protezione per conducenti e passeggeri, dalla “suite” di sicurezza ed assistenza attiva alla guida Honda Sensing a diverse nuove tipologie di airbag. Da segnalare, a questo proposito, il ricorso ad una nuova versione della tecnologia ACE-Advanced Compatibility Engineering per la scocca, che prevede un ulteriore miglioramento in termini di protezione per occupanti e pedoni. Dal canto loro, anticipano i tecnici del marchio giapponese, le doti di maggiore rigidità strutturale contribuiranno ad evidenziare gli atout di guidabilità, maneggevolezza e dinamismo sportivo propri dell’immagine Civic.

