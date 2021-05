Mini Cooper SE Electric Collection: dotazioni e allestimento

Una configurazione esclusiva, caratterizzata da elementi dedicati, impreziosisce la declinazione a zero emissioni di Mini: tutti i dettagli.

La configurazione “zero emission” di Oxford, che aveva esordito nel 2020 a suggellare, con l’approdo nel settore della massima elettrificazione, i sessant’anni dalla nascita della “epopea” Mini, riceve una inedita serie speciale che fa leva su un ulteriore appeal in termini di estetica e dotazioni. La novità “Electric Collection” debutterà sul mercato a luglio 2021, con l’obiettivo di conferire a Mini Cooper SE un ulteriore “quid” in fatto di personalità.

Estetica: le caratteristiche-chiave

Il corpo vettura di Mini Cooper SE Electric Collection mette in evidenza una serie di accenti esclusivi, incentrati su un’impostazione estetica maggiormente “lineare”. Ecco le dotazioni.

Gruppi ottici Adaptive Led con funzione Matrix per i proiettori abbaglianti;

Nuovo profilo della calandra;

Finitura in nero per gusci degli specchi retrovisori ed i cerchi in lega “Mini Electric Collection Spoke” da 17” (a richiesta sono disponibili del tipo “Tentacle Spoke” anch’essi da 17”);

Verniciatura in Piano Black per la cornice della griglia anteriore ed il bordo della fanaleria anteriore e posteriore, i monogrammi “Mini”, le scritte che identificano il modello, le maniglie porta e gli sportelli laterali in corrispondenza dei parafanghi.

Fra le tinte carrozzeria, viene proposta una finizione Island Blue Metallic (oppure una nuova colorazione Rooftop Grey Metallic); non manca il tetto Multitone Roof – una delle novità di finitura più significative per la nuova edizione 2021 della lineup di Oxford – caratterizzato da un gradiente cromatico che va dal San Marino Blue al Jet Black attraverso il Pearly Aqua.

Abitacolo e tecnologie

L’allestimento di Mini Electric Collection prevede, nell’ordine, i battitacco dedicati con logo “Mini Electric”, i sedili semi-anatomici rivestiti in tessuto Light Grey ed ecopelle, modanature “Mini Yours Aluminium”, rivestimento in tinta antracite per il padiglione. Fra i sistemi di digitalizzazione e di ausilio attivo alla guida, si confermano gli equipaggiamenti di Mini Cooper SE:

Pacchetto Connected Navigation Plus con Head-up Display;

Ricarica wireless per smartphone;

Funzioni Moni Connected XL;

Pacchetto di servizi online Concierge Service;

Lane Departure Warning (compreso nel Driving Assistance Package) e Driving Assistance Package Plus con Cruise Control adattivo dotato di funzione Stop&Go.

I dati tecnici

Il sistema di propulsione che equipaggia la nuova serie speciale Electric Collection viene mantenuto: si tratta, nello specifico, dell’unità elettrica da 184 CV (è, in buona sostanza, il gruppo powertrain che equipaggia Bmw i3) che ha esordito sotto al cofano di Mini Cooper SE ed è provvisto di modalità “One-pedal Feeling” e quattro programmi di guida (Green, Green+, MID e Sport). Di seguito la scheda tecnica.

Tipo di motore: elettrico;

Potenza massima: 184 CV;

Coppia massima: 270 Nm;

Alimentazione: batterie agli ioni di litio composte da 96 celle;

Capacità di accumulo: 32,6 kWh.

Valori prestazionali

Velocità massima: 150 km/h (autolimitati per non influire negativamente sulla percorrenza con una ricarica);

Autonomia: 234 km;

Consumo energetico: 17,6-15,2 kWh per 100 km a ciclo WLTP;

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 7”3.

