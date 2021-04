Nissan X-Trail: caratteristiche e tecnologia ibrida della nuova generazione

Fra le protagoniste del Salone di Shanghai 2021, la quarta serie del SUV alto di gamma giapponese porta in dote il sistema ibrido e-Power che fa a meno della ricarica delle batterie alle colonnine.

La quarta generazione del SUV alto di gamma è hi-tech e ad elevata elettrificazione. Ecco, in estrema sintesi, alcuni dei contenuti principali portati in dote dal nuovo Nissan X-Trail, che fa bella mostra di se in anteprima assoluta al Salone di Shanghai 2021 (in programma da mercoledì 21 a mercoledì 28 aprile) ed atteso in Europa nell’estate 2022. Sviluppato sul pianale modulare già adottato dall’altrettanto nuova serie di Nissan Qashqai, X-Trail 2022 esordirà nel “Vecchio Continente” con il modulo di alimentazione e-Power e di fatto completerà l’articolato programma di aggiornamento delle proposte “a ruote alte” intrapreso dal marchio di Yokohama a fine 2019 con il debutto commerciale di Nissan Juke e proseguito con la presentazione del crossover-coupé 100% elettrico Ariya (luglio 2020) e, ultimo in ordine di tempo, il “taglio del nastro” alla nuova generazione di Qasqhai (febbraio 2021). Ma andiamo con ordine.

Per i vent’anni fa il pieno di tecnologia

“Il rinnovamento della gamma Nissan prosegue a pieno ritmo – indica Guillaume Charpentier, presidente Nissan per la regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa, Oceania) – Fin dal suo debutto, avvenuto nel 2001, X-Trail ha riscosso grande successo e la nuova versione, oltre a conservare la propria identità, offrirà ancora più efficienza, eleganza, versatilità e tecnologie avanzate. X-Trail con il suo propulsore elettrificato sarà una vettura adatta per la vita di ogni giorno”.

Corpo vettura: ecco le novità

“Base di partenza” di Nissan X-Trail 2022 è, come si accennava in apertura, il pianale modulare Cmf-C (Common Module Platform nella configurazione riservata ai veicoli di fascia “medium” e “compact”) che costituisce l’ossatura di Qasqhqai “new gen”. L’impostazione esteriore mette in evidenza il linguaggio estetico più recente adottato dalla nuova lineup del marchio giapponese (ad esempio, il disegno “V-Motion” della calandra ed i gruppi ottici anteriori Full led collocati in due differenti moduli). Una certa “spigolosità” caratterizza il profilo del veicolo, che termina in un volume posteriore dal portellone quasi verticale (per motivi di abitabilità), provvisto di un elaborato disegno della fanaleria (anch’essa a Led) e che sovrasta un paraurti con modanatura di protezione in resina a finitura satinata.

Abitacolo: i primi dettagli

All’interno, la nuova generazione di Nissan X-Trail conferma quanto “anticipato” nel disegno del corpo vettura: una parte degli elementi, cioè, è simile a quelli dei modelli Nissan SUV e crossover di più recente esordio. Le forme di strumentazione (digitale), plancia, tunnel centrale e volante richiamano quelle adottate da Qashqai 2021, mentre è possibile notare un differente display centrale per la visualizzazione delle funzionalità infotainment (più avanti si saprà se questa soluzione verrà adottata anche per la gamma di modelli che debutteranno in Europa nell’estate 2022). La configurazione è anche a sette posti con terza fila di sedili ribaltabile in avanti.

L’ibrido e-Power

Sotto al cofano, Nissan X-Trail 2022 verrà equipaggiata con la tecnologia ibrida e-Power formata da un motore elettrico principale ed un’unità a combustione che serve come generatore di energia (modulo di propulsione analogo, cioè, a quello di Qashqai: più avanti si saprà se anche le caratteristiche – motore zero emission da 190 CV e 330 Nm e motore 1.5 benzina turbo da 157 CV, che aziona le ruote anteriori – sarà la stessa).

