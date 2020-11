Jeep Compass 2021: anticipazioni e novità

Riflettori puntati sull’edizione-restyling del fortunato global compact-SUV: modifiche di dettaglio all’estetica ed un più marcato upgrade nei contenuti.

La seconda generazione di Jeep Compass si aggiorna. A quattro anni dal lancio dell’attuale serie, assemblata nelle linee di montaggio di Melfi (accanto a Jeep Renegade), è protagonista di un’anteprima “globale”, in cui in riflettori sono puntati sulla nuova declinazione “Model Year 2021” del compact-SUV italoamericano che, nel 2019, ha insieme alla stessa Renegade con cui condivide pianale ed impostazione meccatronica, inciso per il 40% nel monte-vendite Jeep in Europa.

Palcoscenico della nuova configurazione 2021 di Jeep Compass è il Salone di Guangzhou (Cina), in programma fino a domenica 29 novembre. Alla rassegna cinese – che di fatto costituisce uno dei pochi eventi internazionali di novità auto aperti al pubblico in un 2020 che si farà ricordare a lungo per le notevolissime difficoltà che hanno interessato l’intero comparto automotive a causa dell’emergenza sanitaria -, la novità Compass 2021 si mostra in tutte le proprie caratteristiche. Le quali, come vedremo, sono più “di sostanza” che soltanto esteriori. Ma andiamo con ordine.

Esterni: upgrade di dettaglio

La ancor giovane età di progetto (2016) ha suggerito ai tecnici di Fiat-Chrysler Automobiles di concentrare la propria attenzione soprattutto sui contenuti. A questo proposito, e relativamente al corpo vettura, il restyling-2021 mette in evidenza un leggero aggiornamento alla parte frontale, caratterizzata da nuovi gruppi ottici comprendenti le luci diurne, in precedenza integrate nel paraurti, sopra i fendinebbia; una mascherina di nuovo disegno con inediti accenti cromati, ed un nuovo “fascione” in cui si notano inedite prese d’aria, compresa una feritoia orizzontale. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega, così come lo stile della fanaleria posteriore a Led.

Dimensioni e capacità di carico dovrebbero essere quelle dell’attuale generazione.

Lunghezza: 4,39 m

Larghezza: 1,82 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,62 m

Passo: 2.636 mm

Altezza minima da terra: 198 mm

Capienza utile bagagliaio: da 438 litri nel normale assetto di marcia a 1.387 litri a sedili posteriori completamente abbattuti.

Interni: le novità più sostanziose

Se “fuori” l’aggiornamento appare limitato ad alcuni dettagli, è “dentro” che Jeep Compass 2021 rivela un più corposo “capitolato” di refresh. Nello specifico, l’anteprima di Guangzhou mette in evidenza un sostanziale rinnovamento nel disegno e nelle finiture dell’abitacolo e il nuovo modulo multimediale. Una strumentazione digitale con schermo Lcd da 10.25”, una nuova forma conferita alla plancia ed alla consolle centrale, nuovi comandi per il controllo del climatizzatore, nuove bocchette di aerazione, inedite finiture e nuovo volante ed un dispositivo infotainment “tablet-style” da 10.1” collocato nella zona superiore della plancia caratterizzano l’impostazione interna di Jeep Compass 2021.

Motorizzazioni: non si attendono novità

Sotto il cofano, tutto come prima. Almeno fino a quando i vertici Fca non confermeranno la lineup di Jeep Compass per l’Europa. Dunque, un assortimento di gamma che dovrebbe articolarsi sulle declinazioni benzina 1.3 turbo, turbodiesel 1.6 e l’immancabile ibrido plug-in 4xe.

Jeep Compass 4xe e Jeep Renegade 4xe: le immagini Vedi tutte le immagini +48