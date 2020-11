Nuovo Nissan Navara: design, motori e tecnologia

Il celebre pick-up giapponese sfoggia un’estetica più accattivante e porta in dote una serie di interessanti novità tecniche e tecnologiche.

Nel corso di una conferenza in streaming, Nissan ha svelato immagini e caratteristiche ufficiali del rinnovato Navara, l’apprezzato pick-up nipponico distribuito in America con il nome di Frontier. Quest’ultimo restyling punta a ringiovanire il look del veicolo e introduce interessanti novità relative alla tecnologia della vettura.

La sicurezza prima di tutto

Il rinnovato Navara porta quindi in dote una dotazione più ricca, a partire dal tema della sicurezza: la vettura è infatti equipaggiata di serie con il pacchetto “Intelligent Mobility” che include l’Intelligent Forward Collision Warning che garantisce il monitoraggio automatico dei veicoli che precedono la vettura per ridurre il rischio di incidenti stradali.

Non manca inoltre I’intelligent Around View Monitor che, sfruttando quattro telecamere, aiuta il guidatore a prevedere i pericoli provenienti da persone e veicoli che si avvicinano al pick-up. Questo sistema facilita anche i parcheggi in parallelo o le manovre necessarie per agganciare un rimorchio. Tra le novità di questo dispositivo segnaliamo il monitor fuoristrada in grado di controllare gli ostacoli circostanti a basse velocità quando si sfrutta la modalità di trazione integrale. Per quanto riguarda l’intrattenimento, il sistema di infotainment offre anche la connettività per smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Novità tecniche e meccaniche

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Navara utilizza un inedito assale posteriore rinforzato, inoltre può contare su una maggiore capacità di carico utile e su un’aumentata volumetria del cassone. Inoltre quest’ultimo può contare un inedito gradino integrato nel paraurti posteriore che ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso all’intera zona di carico. Tra le novità meccaniche segnaliamo anche una migliore manovrabilità della vettura a basse velocità, ottenuto con l’adozione di una nuova cremagliera dello sterzo, a cui si aggiunge un maggiore confort acustico durante la guida per merito di una riduzione delle vibrazioni e dell’isolamento dell’abitacolo.

Look di forte impatto

Dal punto di vista del design, il nuovo Navarra è stato aggiornato con un look più imponente, capace di regalare un elevato effetto scenografico. Troviamo infatti una griglia anteriore di inedita concezione e una nuova firma luminosa forma di “C”.

Allestimento PRO-4X

Gli amanti dell’avventura e della guida in off-road potranno inoltre scegliere uno speciale allestimento chiamato PRO-4X che porta in dote alcune novità stilistiche e cromatiche, tra cui il logo e la griglia di colore nero, il paraurti anteriore con dettagli in arancio, maniglie delle porte, portapacchi e pedane specifiche e cerchi in lega da 17 pollici, sempre di colore nero, avvolti da pneumatici per il fuoristrada.

Nissan X-Trail Salomon: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11