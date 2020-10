Ford Puma ST: approvata da Ken Block

La star del web l’ha guidata in anteprima durante il Rally Legend in cui ha corso con la Escort Cosworth 4×4

E’ inutile non pensare alle sue evoluzioni in auto sempre più ardite quando si parla di Ken Block, il pilota che ama stupire il pubblico del web con manovre a dir poco spettacolari e da diverso tempo legato al brand Ford. Infatti, non a caso ha preso parte al Rally Legend di San Marino proprio con la mitica Escort Cosworth, ma non è di questa avventura che vogliamo parlare, l’abbiamo tirato in ballo perché tra una prova speciale e l’altra è saltato su una Puma ST, per guidarla alla sua maniera e scegliendo quindi la gara storica per un debutto ufficiale del B-SUV al testosterone.

Secondo Ken Block “è molto più veloce del previsto”

Decisamente appariscente nella livrea Mean Green, la Puma ST è stata descritta su Istagram con parole d’elogio da Ken Block. Il funambolico driver si è dimostrato felice per la presenza del cambio manuale, tanto caro agli appassionati, poi ha espresso un’affermazione che accresce ulteriormente l’attesa della vettura sul mercato: “è molto più veloce del previsto”. Detto da lui, che è abituato a vagonate di cavalli è senza dubbio un complimento, anche se interessato.

200 CV ed un design da dura

Per l’occasione, gli appassionati hanno potuto osservare dal vivo le forme della Puma ST che, tra calandra dedicata, grandi cerchi in lega, doppio scarico e alettone posteriore, esalta alla massima potenza il design del B-SUV Ford. Sotto il cofano poi, il 3 cilindri 1.5 sovralimentato preso in prestito dalla Fiesta ST, con i suoi 200 CV subito pronti a scaricarsi a terra, rappresenta un valore aggiunto non indifferente.

