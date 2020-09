Nuova Ford Puma ST: il SUV compatto da 200 CV

La nuova versione sportiva del SUV Ford punta a regalare forti emozioni sia in strada che tra i cordoli di una pista.

La Casa dell’Ovale blu ha diramato immagini e caratteristiche ufficiali dell’inedita Ford Puma ST, versione ad alte prestazioni dell’apprezzato SUV di segmento B che condivide la stessa meccanica con la sorellina Fiesta ST.

1.5 litri EcoBoost da 200 CV

Entrambi i modelli sfruttano infatti il medesimo propulsore tre cilindri 1.5 litri EcoBoost in grado di sviluppare 200 CV e 320 Nm di coppia massima. Questa unità viene abbinata ad un cambio manuale a sei marce e viene esaltata da un impianto di scarico sportivo equipaggiato con valvola attiva.

Prestazioni da vera sportiva

I 200 CV abbinati ad un peso che si ferma sui 1.358 kg permettono alla Puma ST di scattare da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi, mentre i consumi di carburante e le emissioni inquinanti nel ciclo misto risultano rispettivamente pari a di 6,9 l/100 km e 155 g/km di CO2 (ciclo WLTP).

Handling ottimizzato

Per gestire al meglio le elevate prestazioni, la Puma ST può contare su un nuovo assetto ribassato, sulla presenza di barre stabilizzatrici irrigidite, su servosterzo più diretto del 25% e su differenziale autobloccante meccanico abbinato al Torque Vectoring elettronico, il tutto coadiuvato da cerchi in lega da 19 pollici avvolti da pneumatici 225/40 Michelin Pilot Sport 4S. Ovviamente c’era bisogno anche di un sistema frenante adeguato, per questo gli uomini Ford ha optato per un impianto con dischi anteriori da 325 mm e posteriori da 271 mm.

C’è anche la modalità di guida per la pista

Il guidatore può contare su tre differenti modalità di guida denominate Eco, Normal, Sport, Track. Quest’ultima è stata studiata esclusivamente per l’uso in pista, infatti disabilità automaticamente il controllo elettronico della trazione e rende l’ESC meno invasivo. Gli incontentabili potranno optare per il Performance Pack che include il Launch Control che setta in maniera specifica il controllo della trazione, l’Esc e il Torque Steer Compensation.

Look specifico

La nuova Ford Puma ST si distingue esteticamente per il nuovo kit estetico-aerodinamico che comprende tra le altre cose un nuovo splitter frontale (downforce sull’anteriore +80%) feritoie anteriori maggiorate e cerchi in lega da 19 pollici con finiture Magnetite o metallo lucido.

E’possibile personalizzare la vettura con le seguenti livree esterne:

Agate Black

Desert Island Blue

Fantastic Red

Frozen White

Magnetic

Mean Green (esclusiva per la Puma ST)

Interni “racing”

Il carattere “aggressivo” degli esterni viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo dove spiccano i sedili Recaro ad alto contenimento rivestiti in tessuto Miko Dinamica, il volante con sezione inferiore piatta e i badge ST spersi per tutto l’abitacolo. Nelle prossime settimane verranno svelati anche i prezzi di listino e la data di commercializzazione del nuovo SUV targato Ford.

Nuova Ford Puma ST: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +28