Lamborghini Urus Graphite Capsule: nuovi colori per il SUV del Toro

Quattro nuove livree opache, quattro colori brillanti per gli elementi a contrasto e per gli interni danno un tocco di esclusività alla Urus MY 2021.

La Lamborghini Urus si dà un tocco di colore con le nuove livree e le finiture dedicate della Graphite Capsule. Per averla bisognerà scegliere la Urus Model Year 2021 che ha un prezzo di partenza, in Italia, di 183.385 euro, tasse escluse.

Più accattivante e personalizzata

Un modo per rinnovarsi ed accentrare l’attenzione su di sé, dopo il successo di vendite ottenuto, adesso che anche Aston Martin ha presentato il suo SUV e che all’orizzonte inizia a palesarsi la concorrente più pericolosa per la vettura a ruote alte di Sant’Agata Bolognese: la Ferrari Purosangue, che rappresenterà un vero e proprio terremoto per il segmento. Senza contare che a breve la Urus avrà anche la concorrenza della Audi RSQ8 a benzina che, seppur meno potente, con 600 CV in luogo dei 650 CV della Lambo, ed 800 Nm vs 850 Nm di coppia massima, può contare su un motore che ha la stessa base, ovvero un V8 4 litri sovralimentato, e su tanta tecnologia, oltre che su una linea che non passa certo inosservata. Chiaramente, la differenza di blasone è evidente così come la gerarchia dei marchi.

Quattro livree opache e quattro colori a contrasto

Nello specifico, la Urus Graphite Capsule sfoggia quattro nuovi colori opachi per l’esterno denominati, rispettivamente, riproposti anche per gli elementi inferiori anteriori e posteriori e nelle soglie laterali. Ecco le nuove tonalità:

Bianco Monocerus

Nero Noctis

Grigio Nimbus

Grigio Keres

Splitter, inserti porta e spoiler posteriore invece ricevono accenti brillanti e vivaci. Questi colori si ritrovano anche sui cerchi Taigete da 23 pollici, esclusivi per la Graphite Capsule. Ecco le colorazioni in dettaglio:

Arancio Leonis

Arancio Dryope

Giallo Taurus

Verde Scandal

Il terminale di scarico si distingue per una finitura cromata dedicata di colore nero. Ma non è tutto, perché la Urus Graphite Capsule consente di scegliere tra oltre 16 diverse combinazioni di colore per soddisfare anche i clienti dai gusti più audaci.

Interni impreziositi da elementi specifici

L’abitacolo della Urus Graphite Capsule presenta finiture in alluminio scuro anodizzato per il quadro strumenti ed i pannelli delle porte, oltre a nuovi inserti in fibra di carbonio opaca. Mentre i colori brillanti dell’esterno donano vivacità anche ai sedili, alla plancia ed al tunnel centrale. L’interno della Urus Graphite Capsule può inoltre essere arricchito da un accessorio esclusivo: i sedili in Alcantara ventilati, recentemente introdotti con la Pearl Capsule.

Rimane il V8 da 650 CV e 305 km/h

Sotto il cofano rimane il V8 sovralimentato da 4 litri che, con 650 CV e 850 Nm di coppia massima, consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di toccare una velocità massima di ben 305 km/h. Prestazioni degne di una supercar, che mettono nel mirino anche le Lambo “rasoterra” come Huracan ed Aventador, in un’auto che offre un punto di vista rialzato e privilegiato sulla strada. Numeri che parlano di una supersportiva, ma che in realtà non pregiudicano un utilizzo anche oltre l’asfalto, dove la Urus riesce a dire la sua, a patto di essere disposti a rischiare di graffiare la preziosa carrozzeria ed i lussuosi cerchi.

Sempre più lifestyle

“La nuova Graphite Capsule conferma nuovamente l’inimitabile versatilità di Lamborghini Urus e la sua natura di Super SUV: i suoi colori e il suo stile si adattano a qualsiasi contesto e ambiente, dove le elevate prestazioni si combinano al lifestyle”. Afferma Giovanni Perosino, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini. “Il design di Lamborghini Urus, dal DNA tipico del nostro marchio, si presta ad un’infinità di potenziali personalizzazioni di colori e finiture. Con la Urus Graphite Capsule, l’ultima collezione dedicata alla personalizzazione, la nostra sempre crescente clientela potrà trasformare la propria Lamborghini in una vera affermazione di sé, del proprio carattere e stile di vita”.

