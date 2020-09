Nissan Micra: la nuova generazione verrà realizzata da Renault

Dalla Francia arrivano le prime informazioni sui futuri modelli che verranno sviluppati dalla Casa del Rombo.

Il Gruppo Renault si trova in una delicata fase riorganizzativa frutto di nuovi piani industriali sul modello leader-follower che porterà il colosso francese ad una divisione in quattro business unit. Nel frattempo, dalla Francia arrivano le prime indiscrezioni sui futuri modelli che verranno sviluppati dalla Casa del Rombo e dai brand che fanno parte della sua orbita. Sembra che grazie ai nuovi accordi stretti tra la Renault e la Nissan, la Casa della Losanga si occuperà di realizzare e produrre i modelli appartenenti ai segmenti A e B. Tra questi ultimi ci sarà anche la futura generazione della Nissan Micra, proprio come accade per l’attuale versione.

Micra e Clio prodotte nello stesso impianto?

Ricordiamo, infatti, che già dal 2016, l’impianto produttivo di Flins, in Francia, a nord di Parigi. Presto però le cose cambieranno, considerando che lo stabilimento francese chiuderà definitivamente nel 2024, considerando che l’unica vettura del costruttore francese che viene assemblata su quelle linee è l’elettrica Zoe. Secondo le ultime informazioni, la futura Micra potrebbe essere prodotta nel medesimo stabilimento in cui viene costruita la Renault Clio. Quest’ultima viene realizzata in un due differenti impianti: a Bursa, in Turchia e a Novo Mesto, in Slovenia.

Nissan punta su Sunderland

Ad ogni modo, secondo una dichiarazione dello Chief Operating Officer della Nissan, Ashwani Gupta, Renault avrà totalmente carta bianca sulla Micra. Gupta ha inoltre smentito categoricamente la chiusura dello stabilimento Nissan a Sunderland, nel Regno Unito. Al contrario, la chiusura della fabbrica di Barcellona viene considerata necessaria a causa della difficoltà da parte del costruttore giapponese di gestire due impianti in Europa.

