DS 7 Crossback Louvre: serie speciale ispirata all’arte

Dalla collaborazione con il celebre museo parigino nasce una edizione limitata, caratterizzata da finiture esclusive, che celebra l’arte in ogni dettaglio.

Il Louvre è il museo più visitato al mondo e rappresenta la quintessenza dell’arte e della cultura, con la sua collezione di oltre 35.000 opere, suddivise in otto sezioni, tra cui la Monna Lisa, la Nike di Samotracia e la Venere di Milo. Il marchio DS può vantare una collaborazione con l’istituzione museale fin dal 2015 che oggi si rinnova con una inedita edizione limitata dedicata alla DS 7 Crossback, il lussuoso SUV che si colloca al top della gamma.

Dettagli ispirati al Louvre

Personalizzata fino al più minuzioso dettaglio, la DS 7 Crossback Louvre si riconosce per i badge specifici sul frontale, sulle porte anteriori e sul portellone posteriore. Le cornici dei finestrini, le barre sul tetto e le cornici dei gruppi ottici posteriori presentano la finitura nera Gloss Black, mentre le possenti ruote sono arricchite dagli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici Alexandria.

Nell’abitacolo si nota l’immagine 3D delle piramidi in vetro dell’architetto Ming Pei – simbolo del museo – sul cruscotto, sulle ventole di aerazione e sul tunnel centrale. L’elevato livello di comfort della DS 7 Crossback si coniuga così con l’artigianalità e le raffinate tecniche di lavorazione dei materiali, che hanno permesso di stampare le immagini 3D su materiali pregiati come la pelle Nappa dei rivestimenti.

Tanti vantaggi all’insegna dell’arte

L’arte è il tema centrale di questa serie speciale e per questo all’interno del sistema di infotainment, gestibile tramite uno schermo touch da 12 pollici ad alta definizione, è presente un database di 182 opere d’arte, con immagini e podcast, tutte selezionate dagli esperti del Louvre e di DS Automobiles.

Un’altra caratteristica unica è rappresentata dalla card “Friends of the Louvre”, che viene data a tutti i possessori della nuova edizione limitata. La carta permette l’accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee del Louvre, ma anche al Museo Eugène Delacroix, con accesso prioritario e entrata gratuita per una seconda persona, il tutto per un anno. In più, è compresa l’entrata gratuita alla Gallery of Time al Louvre Lens, al Louvre Abu Dhabi e in oltre centro altri musei.

Motorizzazioni e dotazione

L’edizione limitata Louvre è basata sul ricco allestimento Grand Chic, che comprende anche i sedili con funzione massaggio, e può montare a scelta diverse motorizzazioni:

benzina da 180 e 225 CV;

da 180 e 225 CV; diesel da 180 CV;

da 180 CV; ibrido plug-in: da 300 CV con trazione integrale e da 225 CV con trazione anteriore.

Molto completa la dotazione di sicurezza e tecnologica, con la presenza di serie di sistemi di assistenza alla guida come il DS Conneccted Pilot (guida autonoma di livello 2), il DS Active Scan Suspension (sistema di sospensioni controllate da telecamere), il DS Active Led Vision, l’Extended Traffic Sign Recognition, l’Active Blind Spot Detection, il Driver Attention Alert, il Lane Departure Warning e altri ancora.

Sono quattro i colori disponibili per la DS 7 Crossback Louvre: Ink Blue, Pearl Crystal, Perla Nera Black e Platinum Grey. Sarà commercializzata in soli 18 mercati tra Europa, Africa, Sud America e Asia nel corso del secondo semestre 2020.

