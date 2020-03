DS 7 Crossback 2020, debutta l’Advanced Traction Control

Questo dispositivo offre 3 modalità di guida che permettono di ottimizzare la motricità su qualsiasi tipo di tracciato grazie al lavoro congiunto con l’ESP.

Fin dal suo debutto, la DS 7 Crossback ha avuto come obiettivo quello di rompere gli schemi nel settore dei crossover di carattere premium offrendo un look originale e fuori dagli schemi abbinato a finiture dal gusto artigianale e da un livello tecnologico e tecnico superiore.

Più efficace sui fondi difficili

A proposito di tecnica, la DS 7 Crossback punta a garantire una motricità decisamente elevata su ogni tipo di terreno, nonostante possa contare esclusivamente su una trazione anteriore e non su quattro ruote motrici. Il segreto si nasconde nel nuovo sistema DS Advanced Traction Control che fa il suo debutto sul crossover francese proprio in questi giorni. Questo dispositivo permette di ottimizzare la motricità su qualsiasi tipo di tracciato grazie al lavoro congiunto con il controllo elettronico della trazione ESP.

Il nuovo sistema Advanced Traction Control può essere abbinato a qualunque motorizzazione presente in gamma, a partire dal benzina 180 PureTech e fino ad arrivare ai diesel BlueHDi 130 e 180. Il dispositivo mette a disposizione 3 differenti modalità di guida che possono essere selezionate dal guidatore a seconda del tipo di percorso o specifica situazione.

Le tre modalità di guida



NEVE : indicato per velocità fino a 80 km/h, adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali.

: indicato per velocità fino a 80 km/h, adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali. FANGO : attiva per velocità fino a 50 km/h, facilita invece la rotazione della ruota con minore aderenza, al fine di ottimizzare la rimozione del fango e guadagnare nuovo grip. Nel contempo, viene trasferita più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza.

: attiva per velocità fino a 50 km/h, facilita invece la rotazione della ruota con minore aderenza, al fine di ottimizzare la rimozione del fango e guadagnare nuovo grip. Nel contempo, viene trasferita più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza. SABBIA: efficace fino a 120 km/h di velocità, punta invece sulla lenta rotazione delle ruote anteriori, in contemporanea per consentire al veicolo di avanzare, limitando nel contempo il rischio di rimanere bloccati dalla sabbia.

Quando si sceglie una modalità, quest’ultima viene segnalata sulla strumentazione della vettura, mentre ogni volta che si riavvia l’auto viene inserita automaticamente la modalità “standard”. Il prezzo di listino dell’Advanced Traction Control è di 150 euro per l’allestimento So Chic, oppure 400 euro per la versione Business.

