Cadillac Lyriq Concept: SUV elettrico all’insegna del lusso

Il concept elettrico Lyriq ridefinisce il concetto di SUV di lusso secondo gli stilemi del marchio americano.

La Cadillac introduce la sua visione della mobilità elettrica con il concept Lyric, che anticipa un modello che sarà in vendita nel 2022, con cui condivide circa l’80% delle soluzioni stilistiche.

La Cadillac Lyriq è un SUV di dimensioni importanti, ma non eccessive, dato che la lunghezza dovrebbe essere di 4,8 metri. La carrozzeria è caratterizzata da linee taglienti e definite, con una “coda” quasi da coupé, come vuole la moda del momento.

Il linguaggio stilistico riprende quello delle ultime vetture del marchio portando una ulteriore evoluzione, sia negli esterni che negli interni. Il frontale presenta la nuova griglia Black Crystal e un uso estensivo dei led, che diventano parte integrante dello stile.

Per quanto riguarda la meccanica, la Cadillac Lyriq è una vettura 100% elettrica che utilizza la piattaforma dedicata ai modelli EV di General Motors. Viene installata una batteria da 100 kWh che sarà in grado di garantire circa 480 km di autonomia e la trazione sarà sia integrale che solo posteriore. Molto avanzata la tecnologia di assistenza alla guida, con le versioni più aggiornate dei sistemi GM, come il Super Cruise e un sistema di parcheggio automatizzato da remoto.

Cadillac Lyriq Concept: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +22