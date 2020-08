Fisker annuncia 4 modelli elettrici entro il 2025

La prima sarà la Ocean, poi ne arriveranno altri 3 a partire dal 2023, lo svela una foto diffusa dalla Casa statunitense.

Un nome già conosciuto è pronto a gettarsi nuovamente “nella mischia” con quattro modelli ad impatto zero con cui aggredire il mercato entro il 2025. Stiamo parlando della Fisker, che è pronta a schierare la prima nuova proposta, denominata Ocean. Il SUV elettrico in questione infatti si appresta a prendere il suo posto nel panorama delle vetture con la spina prive di anima termica.

Dopo la Ocean altre tre Fisker dal 2023

Successivamente, ecco che quest’auto sarà affiancata in gamma da altri 3 nuovi modelli, precisamente dal 2023. Il web lascia intuire il naturale svolgimento degli eventi per via di un’immagine in cui si vede il SUV della Casa a stelle e strisce immortalato in primo piano, e subito dietro, sempre nella vista laterale, un SUV coupé e la Emotion, sportiva a quattro porte che si aprono verso l’alto. Nascosto da un telo invece c’è un pick-up che andrà a completare i piani industriali del Brand. Di questo forse potremo scrutare la silhouette mediante il mezzo da competizione Fisker che prenderà parte al campionato Extreme E dal 2021, ma ovviamente non c’è niente di certo.

Non si conoscono i dati tecnici dei modelli eredi della Karma

Si attendono notizie in merito alle caratteristiche tecniche, autonomia e tempi di ricarica, ma comunque il fatto che Fisker sia pronta a presentare una gamma articolata lascia supporre quanto il Costruttore creda in un rapido sviluppo della tecnologia relativa alle vetture ad impatto zero. Già nel recente passato infatti, l’esperimento Karma aveva messo in luce un design particolarmente affilato e un’alimentazione elettrica supportata da un motore termico 2 litri sovralimentato che fungeva da generatore al termine dell’autonomia dei 2 propulsori elettrici, al tempo non troppo generosi nell’assicurare percorrenze adeguate.

