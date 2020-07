Toyota Corolla GR Sport berlina: punta ai mercati dell’est Europa

Stile sportivo, zero cromature, interni dark e 8 livree, tra cui 7 bicolore, per la berlina che sarà in vendita da gennaio 2021

La Toyota amplia la gamma della Corolla con la variante berlina che può fregiarsi dell’allestimento GR Sport per far breccia sul mercato dell’Europa dell’est. In particolare, con questa vettura, che è la prima ad essere proposta in queste realtà commerciali con la sigla GR Sport, la Casa delle Tre Ellissi punta ad accaparrarsi il consenso degli automobilisti più giovani dall’animo dinamico. La produzione inizierà a novembre, ma le vendite non partiranno prima di gennaio 2021.

Inserti neri per un look sportivo

Sulla scia delle Corolla Hatchback e Touring Sports GR Sport, anche la berlina presenta elementi stilistici comuni a quest’ultime sia all’esterno che all’interno. Il suo look è ispirato ai modelli GR ad alte prestazioni con le cromature che sono state sostituite da elementi neri. Infatti, sia la griglia anteriore, che le cornici degli specchietti retrovisori esterni, oltre ai montanti centrali e gli elementi nella parte bassa della fiancata sono di questo colore, che ritroviamo anche nella zona che ospita le luci della targa. Completano il quadro estetico i cerchi in lega a 10 razze da 17 pollici (18 pollici in opzione), un piccolo spoiler e l’immancabile logo GR SPORT nella vista posteriore.

Sedili sportivi per gli interni

Disponibile in 8 livree tra cui il Dynamic Grey, che è il nuovo colore distintivo per GR SPORT, la Corolla in questione consente di avere in sette colorazioni anche il tetto nero per un gradevole effetto bicolore. L’abitacolo presenta un rivestimento nero dallo stile sportivo così come il volante in pelle traforata con tanto di logo GR. Non mancano i sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati, mentre sarà possibile avere in opzione un sistema di illuminazione ambientale.

Motori: 1.8 ibrido o 1.6 benzina

Sotto il cofano, in base al mercato, i clienti potranno trovare l’ibrido da 1,8 litri o il motore a benzina da 1,6 litri. Magari qualcuno si aspettava delle motorizzazioni più “cavallate” ma non è detto che non arrivino in un secondo momento.

Toyota Corolla GR Sport berlina: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +10