DS7 Crossback E-Tense 225: la gamma SUV ibrida plug-in si amplia

Accanto alla versione E-Tense 300, il marchio luxury di Psa Groupe prepara l’esordio della declinazione da 225 CV: 55 km in elettrico.

DS7 Crossback E-Tense è pronta al raddoppio: la lineup ibrida plug-in del SUV alto di gamma prodotto dal marchio luxury di Psa Groupe è chiamata ad ampliarsi, con l’imminente esordio della nuova variante “225” (cifra che corrisponde alla potenza), declinazione chiamata ad affiancare il modello “300” e, allargando l’obiettivo della famiglia E-Tense, la compatta DS3 Crossback ad alimentazione 100% elettrica.

Sotto il cofano: 1.6 benzina turbo e motore elettrico

Relativamente all’impostazione powertrain, DS7 Crossback E-Tense 225 viene equipaggiata con l’unità motrice 1.6 turbo benzina da 180 CV e 300 Nm di coppia massima, abbinata ad un motore elettrico da 110 CV collocato direttamente sul cambio automatico ad otto rapporti. In tal modo, la potenza complessiva è di 225 CV e 360 Nm di forza motrice. La trazione è anteriore. Ad alimentare l’unità elettrica di supporto c’è una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità utile, collocata al di sotto del pianale e funzionale alla ricarica anche durante la marcia del veicolo attraverso il sistema di accumulo durante le fasi di decelerazione e di frenata (tecnologia “ereditata” dalla già corposa esperienza DS nelle competizioni “green”, in particolare nell’impegno del marchio francese in Formula E).

Così equipaggiata, la novità DS7 Crossback E-Tense 225 dichiara i seguenti valori prestazionali:

Autonomia massima in modalità elettrica: 55 km a ciclo medio; fino a 72 km a basse velocità

Consumi: fra 1,4 ed 1,6 litri di benzina (ciclo combinato WLTP, e cumulando l’incidenza del motore elettrico ad accumulatore completamente carico già dall’avvio); fra 6,1 e 6,5 litri di benzina per 100 km “alle alte velocità”

Emissioni di CO2: fra 31 e 36 g/km

Velocità massima in elettrico: 135 km/h.

Le modalità di guida

DS7 Crossback E-Tense 225 si avvia in modalità “zero emissioni”; successivamente, cioè durante la guida, il gruppo di propulsione può, a scelta del conducente, essere commutato in modalità ibrida (programma “Hybrid”), modalità “E-Save” rivolta all’impiego ottimizzato dell’energia (che consente il mantenimento di energia sufficiente alla marcia del veicolo in elettrico durante gli ultimi 10 o 20 km di viaggio), in modalità “sportiva” (utile a fornire tutta la potenza e la forza motrice al veicolo), oppure in elettrico.

Ricarica: fino a un’ora e 45 con la Wallbox

La ricarica avviene attraverso un caricabatterie, fornito di serie, da 7,4 kW: allacciato ad una “presa” domestica, una ricarica completa avviene in circa tre ore; collegato ad una Wallbox, richiede circa un’ora e 45 minuti per un “pieno” completo di energia. Il ciclo di ricarica è controllabile dall’utente attraverso una App dedicata, mediante la quale è possibile altresì tenere sotto controllo, ed eventualmente programmare, anche la funzione pre-riscaldamento e pre-climatizzazione dallo smartphone così come dal display infotainment da 12” collocato al centro della plancia.

Equipaggiamenti ADAS ed allestimenti

La configurazione di serie delle dinamiche telaio per DS7 Crossback E-Tense 225 comprende il kit di sospensioni predittive DS Active Scan abbinate al modulo di telecamera collocata nel parabrezza, sensori ed accelerometri, per il monitoraggio costante delle condizioni della strada e l’adeguamento “in tempo reale” della risposta degli ammortizzatori. Altrettanto articolato è il ricorso ai sistemi di ausilio attivo alla guida: si segnalano, a questo proposito, il sistema DS Active Led Vision, di serie dalla configurazione Performance Line +, ed il modulo DS Connected Pilot di guida semi-autonoma di Livello 2, il sistema DS Driver Attention Monitoring, il DS Night Vision ed il DS Park Pilot, disponibili a richiesta.

Disponibile negli allestimenti So Chic, Performance Line, Performance Line + e Grand Chic e, per le flotte aziendali, nelle configurazioni Business ed Executive, DS7 Crossback E-Tense 2020 rende a sua volta disponibile il ricorso all’intero catalogo di “pacchetti” DS Inspirations: Bastille, Performance Line, Performance Line con sedili rivestiti in pelle, Pearl Grey Rivoli, Basalt Black Rivoli, Alezan Brown Opera ed Art Basault Black Opera. I cerchi sono, di serie, da 19” del tipo London Diamond Black; a richiesta, i gruppi ruota possono essere provvisti di cerchi da 20”.

DS7 Crossback E-Tense 225: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6