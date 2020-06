Maserati Ghibli: svelato il teaser della versione ibrida plug-in

La Casa del Tridente anticipa con un video ufficiale il primo modello elettrificato della sua storia.

Circa un mese e mezzo fa era tutto pronto per l’atteso debutto della Maserati Ghibli restyling. Purtroppo però, a causa dell’ormai tristemente famosa emergenza sanitaria, sono stati cancellati tutti gli eventi legati all’automotive, compreso il Salone di Pechino, sotto i cui riflettori doveva essere svelata la rinnovata berlina sportiva del Tridente. Ora però, con l’attenuarsi della Pandemia, la nuova Ghibli è pronta a mostrarsi al pubblico e a portare in dote il primo powertrain elettrificato della lunga e gloriosa storia del marchio modenese.

Un video misterioso ed evocativo

L’imminente prestazione della vettura è stata anticipata nelle ultime ore da un misterioso e suggestivo video-teaser pubblicato sui canali social del costruttore italiano. Nel video si vede l’imponente Tridente posto in cima al quartier generale Maserati che “cattura” una serie di saette provenienti da cielo. Nel filmato in questione non viene però mostrata la vettura, né tantomeno vengono diramate informazioni in merito alle caratteristiche nuovo modello.

Tante indiscrezioni

Per fortuna, con il passare del tempo stanno circolando sempre più indiscrezioni che descrivono i dettagli tecnici della vettura. Secondo i più informati, la Ghibli abbandonerà l’uso degli attuali motori V6 per far posto ad un più piccolo, ma decisamente più efficiente motore quattro cilindri sovralimentato.

Anche se i puristi storceranno il naso per questa scelta, l’operazione di downsizing gioverebbe di molto ai consumi e alle emissioni inquinanti della vettura, perché l’unità sarà abbinata ad una motorizzazione elettrica alimentata da una batteria a litio. Il nuovo powertrain ibrido plug-in dovrebbe vantare prestazioni superiori degli attuali motori di origine Ferrari in grado di sviluppare potenze sui 330 CV. Come se non bastasse, la nuova meccanica plug-in permette di viaggiare per qualche decina di chilometri (più o meno 50) anche in modalità 100% elettrica.

Dotazione tecnologica

Il facelift dedicato alla Ghibli regalerà alla vettura anche un’importante iniezione di tecnologia, a partire dall’adozione del sistema di infotainment UConnect 5 a cui si aggiungeranno nuovi e più sofisticati sistemi di assistenza alla guida.

