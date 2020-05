GMC Hummer EV: un nuovo video teaser

Un breve filmato per mettere in evidenza il tetto di questo pick-up elettrico atteso dagli appassionati del genere

La Hummer rivivrà in versione sostenibile, come suggerisce l’ennesimo video della General Motors che ha per oggetto il tetto di questo attesissimo pick-up da 1000 CV. Al momento non si conosce il periodo del lancio, ma probabilmente coinciderà con tempi commercialmente più interessanti.

Un tetto diviso in 3 parti

In attesa di conoscere altri particolari, e dopo aver intravisto quello che sarà il frontale, con la tipica griglia del Brand di origini militari, arriva un filmato che mette in evidenza il tetto apribile. Nello specifico, si vede un parte aperta e poi una struttura che incorpora altri due pannelli trasparenti chiusi. Ora, l’intuito lascia supporre che la vettura si possa aprire totalmente rimuovendo anche gli altri due pannelli, mentre non si conosce la natura del primo, mancante nel video. Potrebbe essere trasparente anch’esso, oppure con un rivestimento in plastica o in metallo.

Avrà anche il retrovisore digitale

Con la possibilità di sfruttare anche il display digitale, il retrovisore interno sarà senza dubbio più pratico e consentirà di vedere cosa si cela alle spalle del pick-up in questione anche in presenza di bagagli e passeggeri posteriori. Un’accortezza, quest’ultima, che amplia la versatilità della Hummer di nuova generazione, ed è presente anche su altri modelli di auto già in commercio.