GMC Hummer EV: il video teaser

Nel filmato l’erede EV dell’Hummer viaggia tra i boschi ma il suo debutto è slittato a causa del corona virus

Ricordate l’Hummer, mastodontica vettura a ruote che nelle prime versioni era più simile ad un mezzo da sbarco che ad un’auto convenzionale, lontana anni luce anche dal più rude dei fuoristrada? Bene, adesso era in procinto di debuttare nella sua variante elettrica grazie alla General Motors, ma il corona virus ha rallentato l’operazione, per cui al momento non abbiamo altro che un breve video.

Un video teaser

Probabilmente girato da un drone, il breve filmato di appena 17 secondi mostra la vettura che si muove silenziosa tra i boschi vista dall’alto. Non si riesce a percepire altro, ma è chiaro che bisognerà attendere ancora del tempo per saperne di più, visto che il debutto del 20 maggio è stato posticipato a tempi migliori.

Avrà 1.000 CV e un frontale che richiama il modello d’origine

Per adesso non ci sono state comunicazioni in merito ad eventuali cambiamenti del debutto commerciale, che rimane fissato per il secondo semestre del 2021, ma non si escludono ulteriori rallentamenti. Comunque, da quello che si è potuto vedere dalle immagini diffuse, il frontale richiama decisamente quello del modello originario con la tipica calandra, mentre sono imprescindibili dei gruppi ottici a LED. L’alimentazione elettrica non dovrebbe far rimpiangere i motori termici, tutt’altro, visto che la potenza prevista è di ben 1.000 CV e la coppia a dir poco eccezionale: 15.590 Nm. Numeri impressionanti, così come il dato relativo allo scatto da 0 a 100 km/h coperto in circa 3 secondi. Insomma, le premesse per suscitare interesse ci sono tutte, ma per avere altre informazioni e, sopratutto, per vederlo all’opera, bisognerà attendere l’evoluzione della pandemia.