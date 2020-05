Nuova Mercedes Classe S: il primo teaser ufficiale

A termine del filmato dedicato alla ripartenza della produzione Mercedes viene mostrata per la prima volta in assoluto la nuova generazione della Classe S.

Mercedes ha diffuso un inedito video ufficiale dedicato alla graduale ripresa dell’attività produttiva degli stabilimenti del Costruttore teutonico, anche se la cosa più interessante appare verso la del filmato, momento in cui viene mostrata per la prima volta in assoluto la nuova generazione della Mercedes Classe S.

Nel video teaser troviamo il CEO della Casa della Stella a tre punte, Ola Källenius che – con indosso una mascherina – visita una fabbrica Mercedes. Il video prosegue con Källenius che spiega come le fabbriche della Casa teutonica stiano facendo ripartire la produzione, ovviamente nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, necessarie ad arginare l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

Come accennato in precedenza, l’ammiraglia tedesca appare negli ultimi fotogrammi del filmato, sfoggiando numerose camuffature nella zona anteriore volte a nascondere il design definitivo dell’inedito modello. Nonostante la presenza delle mimetizzazioni, è possibile notare alcune interessanti novità estetiche che porterà in dote la nuova Serie S, tra cui l’adozione di nuovi proiettori anteriori caratterizzati da una forma più sottile e filante, non mancano inoltre grandi cerchi in lega firmati AMG.

Secondo indiscrezioni le novità di maggior rilievo si nasconderanno all’interno dell’abitacolo dove dovrebbe venire attuata una vera e propria rivoluzione tecnologica. Per il momento le informazioni restano molto limitate, quindi non ci resta che pazientare ancora nell’attesa di ricevere succulenti novità sulla Regina delle berline quattro porte.

