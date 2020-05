Suzuki Jimny: nel Regno Unito diventa pick-up

Già visto come concept al Salone di Tokyo in Inghilterra diventa realtà grazie ad un allestimento speciale

Cosa c’è di più versatile di una Suzuki Jimny? Semplice, una Jimny in formato pick-up: più compatta rispetto ai competitor in questa categoria e sicuramente più adatta per chi non necessita di un cassone enorme ma è costretto ad arrampicarsi su mulattiere strette e poco amichevoli con i mezzi di taglia grande.

In UK grazie ad un allestimento speciale

Non è ancora chiaro quando arriverà sul mercato perché per adesso, dopo essere apparsa in formato concept al Salone di Tokyo, è stata commercializzata in Nuova Zelanda, mentre nel Regno Unito è disponibile grazie alla realizzazione di un allestimento speciale. Dalle foto si capisce come la parte posteriore è stata radicalmente modificata per sistemarvi un piccolo cassone, ma è apprezzabile anche il lavoro svolto sulle ruote che ospitano degli pneumatici più specialistici. Certo, in questa configurazione la Jimny non deve scendere a compromessi, perché appare decisamente come un mezzo di lavoro, per cui, dalle immagini traspare una minore attenzione al comfort di marcia e maggiore interesse per la concretezza.

Potrebbe arrivare anche in Italia con il mild hybrid

Considerando la situazione commerciale del piccolo fuoristrada di Suzuki, al momento non disponibile per via delle emissioni, ma pronta a tornare in concessionaria, magari con un sistema mild hybrid che consenta di ridurle, è chiaro che la variante pick-up potrebbe arrivare proprio sulla scia di questa soluzione tecnica, ma è presto per dirlo anche se non sono pochi gli appassionati del piccolo fuoristrada in attesa. Infatti, tutta la produzione destinata all’Italia era già stata esaurita prima del blocco della commercializzazione, e con l’allestimento pick-up, che sacrifica i posti posteriori in nome di un pratico cassone, i numeri della Jimny sarebbero destinati ad aumentare qualora dovesse essere proposta anche da noi.

