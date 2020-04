Toyota Supra: la Horizon Blue Edition in 100 esemplari per il Giappone

In configurazione 2021 la coupé giapponese riceve 47 CV di potenza in più ed un nuovo sistema d’infotainment con schermo da 8,8 pollici

La Toyota Supra è tornata a scaldare il cuore degli appassionati grazie ad un progetto sviluppato in sinergia con BMW dal quale è nata anche la nuova Z4. Adesso, dopo il lancio sul mercato, ecco che arriva la versione 2021 che in Giappone, dove è disponibile da ottobre del prossimo anno, consentirà di scegliere anche la versione speciale Horizon Blue Edition realizzata in soli 100 esemplari.

Livrea da videogame e nuovo infotainment

Se vi assale una sensazione di déjà vu non è certamente un caso, infatti il colore in questione, ovvero l’Horizon Blue, si può selezionare anche sulla Supra presente nel simulatore di guida Gran Turismo Sport. La tonalità cromatica si ritrova anche all’interno, nelle cuciture che adornano sedili, volante, e plancia. Su quest’ultima inoltre, spicca il nuovo display del sistema multimediale di nuova generazione da 8,8 pollici.

Un’iniezione di cavalli per il motore

Al di là della livrea e di qualche dettaglio interno, le modifiche più significative albergano sotto pelle. Stiamo parlando di un telaio rinforzato e di una differente taratura delle sospensioni, cambiamenti studiati per incrementare l’handling in concomitanza di un upgrade di potenza del motore. Infatti, il 6 cilindri sovralimentato da 3 litri passa dai 340 CV originari a ben 387 CV, mentre la coppia massima è di 500 Nm. Numeri che offrono uno scatto bruciante: da 0 a 96 km/h (0-60 mph) in appena 3,9 secondi.

