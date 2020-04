Karma Revero GTE: elettrica con autonomia fino a 640 km

Fino a 640 km di percorrenza per la prima elettrica di Karma, che arriverà entro il 2021

La Karma continua ad espandere la sua gamma ed il prossimo modello in arrivo è la Revero GTE, la quale darà una svolta elettrica al brand che al momento produce le varie Revero, in configurazione GT e GTS, con power unit ibrida. L’aspetto interessante è l’autonomia che può variare fino ad arrivare a coprire una distanza di ben 640 km.

Basata sulla piattaforma E-Flex, la Revero GTE si accontenta di 3,9 secondi per toccare le 60 miglia orarie con partenza da fermo, e a seconda di come la si configura può assicurare un’autonomia differente. Si parte con la Standard Range che sfrutta batterie da 75 kWh e può percorrere 320 km con una carica, ma si può optare per la Extended Range, capace di arrivare a 480 km di autonomia grazie al suo pacco batteria da 100 kWh, anche se è con la Hyper Range che si ottiene la massima percorrenza, perché questa soluzione consentirà in un prossimo futuro di fare tanta strada con un pieno di energia: ben 640 km.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, si pensa che sia necessario l’arco di una notte per effettuare l’operazione da casa tramite una wallbox da 11 kW, ma chiaramente ci sarà la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 150 kW per accorciare il tempo dell’operazione. In ogni caso bisognerà attendere la primavera del 2021 per vederla sul mercato ed approfondire la sua conoscenza.