Karma Revero GTS, una nuova versione svelata a Los Angeles

La supercar ibrida plug-in diventa ancora più prestazionale grazie ad alcune modifiche mirate.

La Karma Automotive, uno dei primi produttori specializzati in supercar con meccanica elettrificata, ha svelato sul palcoscenico del Salone di Los Angeles 2019 la nuova Karma Revero GTS, versione ancora più estrema della Revero GT, aggiornata di recente con un interessante restyling.

Come accennato in precedenza, questa nuova versione GTS punta tutta sulla sportività e sulle elevate prestazioni. La vettura sfrutta il sofisticato powertrain ibrido plug-in che abbina il noto tre cilindri benzina di origine Bmw a due propulsori elettrici in grado di sviluppare 535 CV, ovvero la medesima potenza della versione GT da cui deriva. Rispetto a quest’ultima però, la nuova Revero GTS offre prestazioni più entusiasmanti grazie all’uso di inediti inverter e software aggiornati.

Grazie a queste modifiche mirate, la Revero migliora il proprio scatto da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) che adesso viene effettuato in appena 3,9 secondi (6 decimi in meno della variante GT) se si sfrutta il Launch Control, mentre la velocità massima autolimitata elettronicamente sale fino a quota 130 Mi/h (208 km/h). Le due unità elettriche risultano alimentate da un pacco batterie da 28 kWh che dovrebbero garantire un’autonomia d’esercizio con la sola modalità elettrica pari a 130 km, mentre quella totale raggiunge quota 580 km.

La vettura vanta tre differenti modalità di guida inseribili denominate Stealth, Sustain e Sport. La prima modalità sfrutta esclusivamente la trazione elettrica a zero emissioni, la seconda “risparmia” la carica di energia utilizzando soltanto il motore endotermico, mentre l’ultima garantisce le massime performance velocistiche.

Dal punto di vista estetico, la Revero GTS si distingue rispetto alla variante GT per l’uso di nuovi componenti esterni realizzati in fibra di carbonio. Quest’ultimo prezioso e leggero materiale è stato utilizzato anche per impreziosire la plancia della vettura che ospita l’impianto audio ad alta fedeltà Soloscape da 570 Watt, sviluppato internamente dalla Casa Costruttrice. La dotazione comprende inoltre un infotainment evoluto e dotato di software aggiornabile in remoto e un volante che guadagna comandi multimediali dotati di feedback aptico. La dotazione di accessori viene completata dai sedili che risultano a controllo elettrico e ventilato, a cui si aggiunge la funzionalità “Active Noise Cancellation” dedicata all’ottimizzazione del confort acustico.

Karma Revero GTS: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +9