DS Aero Sport Lounge: anticipa il futuro del marchio

Elettrica e aerodinamica ma comunque molto personale nello stile, incarna le nuove tendenze DS.

Il futuro che si sposa con il presente per predisporre al cambiamento, c’è tutto questo nel concept DS Aero Sport Lounge che unisce una nuova efficienza energetica alla forza del design. Si tratta di un prototipo che anticipa i futuri modelli del brand DS anche a livello di contenuti.

Design unico e intelligente

Punto focale, come per ogni DS, è il design che nel caso della DS Aero Sport Lounge tende a sottolineare l’efficienza aerodinamica e la presenza di una motorizzazione 100% elettrica. Lunga 5 metri, e con un tetto che scende in stile coupé, la linea è pensata per ridurre la resistenza all’aria mediante un attento studio dei flussi che passa anche per le grandi ruote da 23 pollici.

Abitacolo all’avanguardia

L’interno spicca per gli schermi dematerializzati con due ampi visori capaci di dar vita ad una forma sospesa. Tutte le informazioni per la guida sono proiettate sul parabrezza mediante la realtà aumentata. L’appoggia gomito centrale tra i sedili invece è magico: legge, interpreta e risponde ad ogni movimento della mano. In pratica, i sensori rilevano ogni movimento, mentre dei piccoli altoparlanti a ultrasuoni danno impulso a un’onda che trasmette alla mano la sensazione di spostamento di una massa solida. Curatissimo il comfort con sedute rivestite in cotone e realizzate mediante una schiuma poliuretanica ad alta densità. Inoltre, sulle portiere il tessuto tecnico in microfibra intrecciata a tre materiali integra una serie di fili trasparenti per fornire luminosità all’abitacolo.

Thierry Metroz, Directeur du Style, spiega: “la nostra ragion d’essere è di posizionarci come brand di avanguardia. Sappiamo che i SUV continueranno a essere in cima alla lista dei desideri dei nostri clienti. Allo stesso tempo dobbiamo trovare continuamente nuove soluzioni per innovare. La strada che abbiamo esplorato con DS Aero Sport Lounge è un manifesto per una nuova era dell’automobile. Dimostriamo così la nostra volontà di offrire il lusso preoccupandoci allo stesso tempo dell’aspetto ambientale. Per questo concept car, che prefigura le nostre prossime creazioni, abbiamo optato per delle soluzioni di assoluta avanguardia tecnologica dove l’aspetto puramente tecnico viene messo al servizio del bello e dello stile. Riassumo questo con il neologismo “Sostenobile”: la nobiltà della sostenibilità”.

