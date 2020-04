Nissan: l’erede della 370Z arriverà nel 2021

La linea avrà richiami a modelli iconici del passato mentre il motore dovrebbe essere un V6 3.0 biturbo

Le auto sportive Nissan sono apprezzatissime dai cultori della bella guida, e se la GT-R è capace di impensierire i mostri sacri alla metà del prezzo, la 370Z con la trazione posteriore e il suo motore 6 cilindri aspirato mette tutti d’accordo grazie alla sua guida old style. Bene, adesso è arrivato il momento per questa vettura fascinosa di lasciare spazio alla sua erede, che arriverà nel 2021 e dovrebbe chiamarsi 400Z.

Design con richiami retrò e più qualità nell’abitacolo

Così, dopo la 350Z e la 370Z, con la 400Z, che debutterà entro 12 mesi, continuerà la stirpe delle Z by Nissan, e l’ispirazione, manco a dirlo, è fornita dalla mitica 240Z, che dovrebbe essere richiamata nel frontale, mentre nella vista posteriore ci sarà una citazione stilistica della 300 ZX degli anni ‘90. Ovviamente, l’abitacolo sarà adattato allo spirito dei tempi con un sistema d’infotainment più evoluto per via dei servizi che tendono a migliorare l’interazione tra auto e guidatore. Inoltre, le finiture saranno più curate, in linea con le vetture destinate al mercato statunitense.

Il motore diventa turbo

Il particolare che sta più a cuore agli automobilisti sportivi è il motore, che sarà sempre a 6 cilindri, un V6 per l’esattezza, riprendendo un frazionamento dei propulsori Infiniti ed anche la cilindrata di 3 litri. La particolarità rispetto al modello attuale, la 370Z, è che l’unità della 400Z sarà sovralimentata, precisamente un motore biturbo, come ha svelato Autocar, anche se al momento si tratta di rumors. La speranza è che la trazione sarà ancora posteriore, per una guida senza compromessi, e che ci sia ancora la possibilità di avere la trasmissione manuale, magari con la doppietta elettronica che sulla 370Z si è rivelata estremamente efficace sia su strada che nella guida in pista.

Nissan 370Z Heritage Edition 2018: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +54