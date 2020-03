Lamborghini: il video teaser della hypercar V12 Squadra Corse

Con 18 secondi di bellezza aerodinamica e adrenalina la Lamborghini anticipa la sua hypercar più estrema

La Lamborghini si prepara a stupire gli appassionati con una hypecar cattivissima e in grado di mischiare un’aerodinamica estrema con un propulsore aspirato V12 ormai raro in un panorama fatto di sportive ibride ed elettriche. Un video di appena 18 secondi anticipa questi contenuti di indubbio interesse.

Pensata per correre in circuito

Solo pochi attimi per vederla ed ascoltarla. Qualche immagine che svela delle soluzioni pensate per incollare l’auto all’asfalto, come il grande alettone posteriore che parte direttamente dal telaio con 2 robusti elementi di supporto, oppure il grande splitter del frontale. Gli scarichi sono annegati nell’estrattore, mentre sul cofano anteriore si intravede una grande apertura. La Lamborghini ha lavorato su un’aerodinamica estrema, pensata solo per l’uso in pista, ma senza la necessità di aderire a nessun regolamento, perché questa sarà un’auto realizzata esclusivamente per il puro piacere di guidare.

Che sound con il V12 da 830 CV

E’ evidente che questa V12 Squadra Corse è l’evoluzione estrema dell’Aventador, e infatti riprende da quest’ultima il motorone centrale V12 da 6,5 litri portato a ben 830 CV. Una potenza elevata, ma certo non esagerata come le vetture sovralimentate, ibride o elettriche, tanto in voga di questi tempi. Comunque, dal sound si percepisce che quest’architettura ha un fascino inarrivabile, inoltre, su questa vettura c’è un’ulteriore chicca, ovvero il cambio sequenziale da competizione Xtrac.

Pensata per sognare

In questo momento di estrema difficoltà un’auto come questa, un progetto così estremo, rappresenta la necessità immaginare un futuro migliore, incarna la voglia di sognare di tutti noi appassionati, e alimenta la speranza di un’Italia pronta a risorgere.

Lamborghini Christmas 2019 video Vedi tutte le immagini +19