Volkswagen ID.1: la sostituta della e-up! attesa nel 2023

La futura citycar elettrica della Casa di Wolfsburg garantirà un’autonomia fino a 300 km e soluzioni tecnologiche d’avanguardia.

Volkswagen prosegue senza sosta verso lo sviluppo della sua nuova gamma di auto 100% elettriche denominate “ID”, pronta ad allargarsi anche verso il basso con l’introduzione di una inedita citycar a zero emissioni che nel 2023 dovrebbe sostituire l’attuale e-up! a trazione elettrica.

Battezzata Volkswagen ID.1, questa inedita vettura sarà il modello dalle dimensioni più compatte di tutta la gamma elettrica della Casa di Wolfsburg, questa caratteristica la renderà ideale per gli spostamenti nelle grandi città e nei centri più trafficati.

La vettura sarà anche molto versatile e vanterà un corpo vettura dotato di cinque portiere per agevolare l’accesso all’abitacolo. Quest’ultimo sarà probabilmente omologato per ospitare 4 persone adulte e vanterà le più moderne tecnologie dedicate all’intrattenimento e soprattutto alla connettività. Basata su una variante semplificata della piattaforma MEB, la ID.1 verrà probabilmente proposta nelle versioni da 24 e 36 KWh che permetteranno di coprire fino a 300 km con una sola carica di energia. Per conoscere ulteriori informazioni sulla parte meccanica della vettura bisognerà attendere ulteriori notizie in merito.

Anche il prezzo di listino risulta ancora avvolto nel mistero, ma considerando i contenuti tecnici e tecnologici della vettura il costo si aggirerà sui 20mila euro.

