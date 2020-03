Subaru BRZ Final Edition: solo 100 esemplari

Le sportive della seria speciale Subaru destinate al mercato tedesco avranno un prezzo di 40.270 euro

E’ una delle poche sportive vecchio stampo dal costo accessibile ancora presenti sul mercato insieme alla Toyota GT 86 ed alla Mazda MX-5, stiamo parlando della Subaru BRZ, che a breve dovrebbe essere ulteriormente affilata con l’arrivo della seconda generazione. Intanto però, la prima BRZ regala agli appassionati tedeschi una serie speciale denominata Final Edition.

Il prezzo che parte da 40.270 euro

Non ci vorrà molto alle concessionarie teutoniche per esaurire i soli 100 esemplari che saranno disponibili ad un prezzo di partenza di 40.270 euro, anche perché per adesso non è previsto l’arrivo della BRZ Final Edition negli altri paesi del Vecchio Continente. Comunque, nonostante sia una vettura che non scende a compromessi nella guida, si può scegliere anche con la trasmissione automatica, ma immaginiamo che in pochi propenderanno per questa soluzione tecnica.

Anche nella livrea WR Blue Pearl

La Subaru BRZ Final Edition vanta una dotazione di tutto rispetto con cerchi da 17 pollici a dieci razze, da cui spiccano le pinze rosse dell’impianto frenante maggiorato griffato Brembo, ammortizzatori sportivi Sachs, interni con sedili sportivi in pelle ed alcantara, cuciture blu e sistema d’infotainment con schermo touch da 7 pollici. La livrea è in Silice Crystal Black, ma in molti investiranno 100 euro per averla nel più classico WR Blue Pearl.

