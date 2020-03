Mercedes AMG GT73 Hybrid: le foto spia

Potrebbe avere circa 800 CV e diventare la più potente GT a 4 porte AMG di sempre

Secondo le tendenze del mercato l’elettrificazione è divenuta indispensabile, soprattutto per le vetture ad alte prestazioni, in questo modo si possono ridurre i consumi, ma, soprattutto, le emissioni. Così, la Mercedes sta lavorando su un sistema ibrido per la variante più potente dell’AMG GT a 4 porte della quale abbiamo delle foto spia molto interessanti.

Immortalata sulle strade svedesi, questa 4 porte destinata a rendere la vita difficile alla Porsche Panamera, spicca per le grandi prese d’aria anteriori che si sviluppano a lato della caratteristica calandra, per i quattro scarichi rettangolari e, fondamentalmente, ha una mise simile alla GT4 63 S, non fosse altro per lo sportellino che nasconde la presa di ricarica nel paraurti posteriore opportunamente rivisitato. D’altra parte, la linea della GT4 è piuttosto fresca ed originale è sarebbe stato inutile modificarla in maniera importante.

Ancora non è chiaro quando arriverà sul mercato la Mercedes AMG GT73 Hybrid, perché si attendeva per il 2020, e attualmente gli appassionati e la futura clientela stanno ancora aspettando.

