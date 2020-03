Apex AP-0 Concept EV: supercar elettrica con realtà aumentata

Grazie a 658 CV scatta da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e sfrutta la realtà aumentata per consigliare al guidatore le traiettorie ideali

Si chiama Apex AP-0 Concept EV ed è la nuova sportiva elettrica che va ad ingrandire le fila di questo genere di vetture che a Ginevra avrebbero avuto un palcoscenico adeguato. Per i motivi ben noti però il salone in questione non c’è stato, per cui questa vettura è stata svelata a Londra in attesa del debutto sul mercato previsto al termine del 2022, quando sarà venduta ad un costo di circa 167.500 euro.

Tanta fibra di carbonio per contenere il peso

Sorella ad impatto zero della AP-1, vanta il fondo piatto, scocca e carrozzeria in fibra di carbonio e sospensioni push rod. Non manca un impianto frenante carboceramico con dischi anteriori da 360 mm e posteriori da 340 mm. Caratteristica del corpo vettura è la pinna posteriore che conferisce ulteriore carattere ad un’auto dalle proporzioni da sportiva pura con una lunghezza di 4,38 metri, una larghezza che supera di poco i 2 metri ed un’altezza di appena 1 metro e 22 centimetri. Il bello è che i 658 CV di potenza ed i 580 Nm di coppia massima andranno a spingere una massa di 1.200 kg per prestazioni entusiasmanti: 2,3 secondi per coprire lo 0 a 100 km/h ed una velocità massima di 304 km/h. Il tutto con un’autonomia di 515 km garantita da un pacco batterie di 90 kWh che può essere ricaricato all’80% in 15 minuti dalle colonnine rapide.

Aiuta il guidatore con la realtà aumentata

In questa sportiva però il guidatore non è solo, perché un sensore Lidar posizionato sul tetto consente alla vettura di azionare gli ADAS di livello 3 al momento giusto, ma il bello è che più avanti potranno arrivare anche gli ADAS di livello 4: praticamente la guida autonoma. Comunque, l’accessorio più interessante è la realtà aumentata che aiuta a seguire le migliori traiettorie in pista.

