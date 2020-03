Hyundai Elantra 2021: il teaser prima del debutto

Forme filanti da berlina coupé, abitacolo dallo stile minimalista, e massimo riserbo sui motori

La Hyundai Elantra è sulla rampa di lancio, per conoscerla meglio bisognerà attendere il 17 marzo, quando verrà svelata in maniera definitiva. Intanto però, come accade sempre più spesso in queste occasioni, ecco che iniziano a trapelare le prime immagini in rete e adesso spunta anche un videoteaser da cui si intuiscono piuttosto bene le forme.

Design filante ed aggressivo

L’esterno della Elantra di nuova generazione, la settima per esattezza, è piuttosto filante, come dimostra una fiancata arricchita da preziosi giochi di luce in cui spicca il montante posteriore dall’andamento dinamico e l’accenno di spoiler sulla coda. L’anteriore vanta gruppi ottici che conferiscono grinta all’insieme ed una griglia influenzata dal design della Sonata. Completano il quadro i cerchi in lega dallo stile caratteristico.

Interno senza fronzoli

L’abitacolo, ampio come si conviene ad una berlina di dimensioni generose, anche se non si conoscono le misure definitive, si contraddistingue per una pulizia stilistica degna di nota e per l’assenza di tasti fisici. La strumentazione sembra essere un tutt’uno con lo schermo dell’infotainment, mentre il volante appare a due razze anche se in realtà le cromature della zona centrale lo identificano come un quattro razze. Tutto sembra girare intorno al guidatore che viene avvolto dal largo tunnel centrale.

In attesa di conoscere i nuovi motori

Non è chiaro quali saranno le unità che troveremo nel cofano dell’Elantra, per cui bisogna attendere il 17 marzo per capirne di più e per scoprire se ci saranno varianti elettrificate. In ogni caso non dovrebbero mancare i propulsori a benzina SmartStream. Vedremo se nel frattempo la Hyundai divulgherà altre informazioni in merito.

