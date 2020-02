Hispano Suiza: ecco il teaser della Carmen Boulogne

Hispano Suiza ha rilasciato un teaser della Carmen Boulogne, nuova fuoriserie della Casa iberica. Si tratta di un’evoluzione del modello del 2019.

Hispano Suiza era pronta a tornare al Salone di Ginevra con un nuovo modello, la Carmen Boulogne, ma l’annullamento della kermesse elvetica ha posticipato la presentazione ufficiale della sua nuova fuoriserie. Un anno fa, fu presenta la Carmen, adesso un teaser svela quella che sarà la seconda versione della sportiva iberica, ancora più focalizzata sulle prestazioni. La Casa spagnola punta molto sulle emozioni e sul raggiungimento di standard di performance sempre più elevate.

Il teaser mostra alcune delle differenze di stile rispetto alla Carmen vista un anno fa. Prima di tutto vengono messe in risalto le finiture color rame della mascherina e dello spoiler più basso, senza contare l’aggiunta di un pacchetto aerodinamico più aggressivo. La vettura vista nel 2019 ha un design ispirato alla one-off Xenia del 1938 e particolarmente efficiente dal punto di vista aerodinamico, mentre il powertrain elettrico con due motori elettrici sull’asse posteriore eroga 1.019 CV.

L’autonomia, con le batterie da 80 kWh, è pari a circa 400 km nel ciclo Nedc. Stavolta però la Casa non ha rilasciato nessun tipo di dato tecnico, né elementi determinanti per capire fino in fondo come sarà. Quello che è presumibile, è che la Carmen Boulogne potrebbe avere una potenza ancora maggiore rispetto alla Carmen, vista la volontà di Hispano Suiza di aggiungere ancora più potenza alle sue supercar.