Jaguar E-Pace Restyling 2021, spiata durante i test su strada

Il SUV compatto della Casa britannica è stato sorpreso durante alcuni collaudi effettuati su strade innevate del nord Europa.

Oltre al restyling dedicato al SUV F-Pace che verrà svelato nel corso del 2020, il Gruppo Jaguar-Land Rover si prepara ad aggiornare anche la più piccola Jaguar E-Pace, immortalata nelle scorse ore mentre effettuava alcuni test sulle strade innevate del nord Europa, con l’obiettivo di mettere alla prova le parti meccaniche ed elettriche del veicolo in condizioni climatiche estreme.

Il prototipo della E-Pace restyling fotografato nella galleria di immagini “rubate” risulta completamente camuffato per nascondere le novità estetiche che porterà in dote il facelift del nuovo modello. Secondo indiscrezioni, l’aggiornamento interesserà il paraurti, la calandra e i proiettori anteriori, anche la vista posteriore subirà delle modifiche, a partire dal disegno delle luci e del fascione paraurti.

Anche l’abitacolo subirà dei miglioramenti, ma non sono attese modifiche di particolare rilievo, stesso discorso per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni offerte. Il debutto della nuova Jaguar E-Pace Restyling è atteso per la fine dell’anno.

Jaguar E-Pace Restyling, le foto spia Vedi tutte le immagini +12